Polizei überführt Mann bei Kochtopfübergabe in Krumbach

Wie es der Polizei gelang, die Machenschaften eines 27-Jährigen aufzudecken.

Ein 27-jähriger Dieb konnte am Freitagvormittag von der Polizeiinspektion Krumbach überführt werden. Die Ermittlungen dazu begannen am Donnerstagnachmittag, als zwei Geschädigte erschienen und Anzeige wegen Diebstahls erstatteten.

Die beiden benachbarten Frauen bestellten Einbaustrahler und einen Kochtopf im Internet. Als sie von dem Paketzusteller die Nachricht über die Lieferung beziehungsweise Ablage an der Haustür erhalten hatten und nach den Paketen schauten, waren diese jedoch nicht auffindbar. Die beiden Frauen unterhielten sich zufällig und stellten dann auch noch fest, dass über ein Anzeigenportal im Internet laut Bericht der Polizei von demselben Anbieter aus Krumbach Einbaustrahler und ein Kochtopf zum Verkauf angeboten wurden.

Im Rahmen von verdeckten Ermittlungen nahm die Polizeiinspektion Krumbach Kontakt zu dem Verkäufer auf und zeigte Kaufinteresse. Bei der geplanten Übergabe des Kochtopfes wurde der Mann überführt. Der 27-Jährige wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Geschädigten und gab seine Machenschaften zu.

Betrunkener Radler gestürzt: Am Donnerstag, gegen 20 Uhr war ein 75-jähriger Mann mit seinem Pedelec auf dem Radweg zwischen Krumbach und Niederraunau unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers stürzte er und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Radfahrer laut Polizei eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die absolute Fahruntauglichkeit mit dem Fahrrad liegt bei 1,6 Promille.



Leicht verletzt: Ein 68-jähriger Pkw-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 17.40 Uhr im Bereich Balzhausen von den Baggerseen kommend nach links in die Kreisstraße GZ12 einbiegen. Hierbei übersah er laut Polizei einen Pkw, der auf der Kreisstraße unterwegs war. Als die 51-jährige Fahrerin dieses Fahrzeuges den Einfahrenden bemerkte, leitete sie noch eine Vollbremsung ein. Sie konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern und prallt frontal gegen die Fahrertüre des einfahrenden Pkw. Beide Beteiligte trugen leichte Verletzungen davon und kamen zur Behandlung in das Klinikum Krumbach. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 10.000 Euro.



Unfall mit Mofa-Fahrer: Einen abbiegenden Mofafahrer hat eine 19-jährige Fahranfängerin laut Polizei am Donnerstag, gegen 7.30 Uhr auf der Krumbacher Bahnhofstraße übersehen. Der 15-Jährige musste mit seinem Mofa verkehrsbedingt anhalten, da er nach links abbiegen wollte. Die nachfolgende 19-Jährige erkannte dies, so die Polizei, zu spät und streifte den Mofafahrer, der daraufhin stürzte und sich Prellungen und Schürfwunden zuzog.

Unfallflucht: Eine 62-jährige Geschädigte hatte am Donnerstag in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.30 ihren Pkw in Thannhausen direkt an der Staatsstraße in Richtung Edelstetten auf Höhe des Kieswerkes abgestellt. In dieser Zeit streifte ein Fahrzeug laut Polizei die rechte Seite des geparkten Fahrzeuges und hinterließ einen Schaden von 1500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, wie die Polizei berichtet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/905-0. (AZ)