Radler wird bei Sturz in Thannhausen verletzt

Die Krumbacher Polizeiinspektion meldet mehrere Unfälle: Unter anderem geriet ein Auto in den Gegenverkehr und ein Radfahrer blieb an einem Steg hängen.

Verletzungen zog sich ein Radfahrer bei einem Unfall in Thannhausen zu. Am frühen Dienstagabend befuhr der 56-jährige Mountainbikefahrer den Fußgängersteg zwischen Sparkasse und dem Mortainplatz in westliche Richtung. Am Ende des Stegs blieb er laut Polizei mit der linken Seite seines Lenkers hängen und stürzte vom Rad. Hierbei verletzte er sich am Bein und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Einen Helm trug der Radfahrer nicht, berichtet die Polizei.

Unfall im Begegnungsverkehr: Am frühen Dienstagnachmittag befuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer die St2027 von Aichen kommend in Richtung Memmenhausen. In einer Rechtskurve kam er laut Polizei nach links auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Streifzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der 37-jährige Fahrer dieses Pkw wurde dabei leicht verletzt. An beiden Pkw entstand laut Bericht der Polizei ein Schaden von rund 8.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zwei Lkw fahren sich zwischen Naichen und Ried die Außenspiegel ab

Spiegel demoliert: Am Dienstag kurz nach Mittag begegneten sich auf der Staatsstraße 2024 zwischen Naichen und Ried zwei Lkw-Fahrer. Aufgrund der Enge der Fahrbahn und Breite der Fahrzeuge kam es zwischen den Fahrzeugen zur Berührung der Außenspiegel, die laut Polizei dabei zu Bruch gingen. Durch herabfallende Teile wurde noch ein nachfolgender Pkw beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt etwa 2.200 Euro.

Fahrt unter Drogeneinwirkung: Am Dienstagabend wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Krumbacher Karl-Mantel-Straße bei einem 24-jährigen Pkw-Fahrer drogentypischen Ausfallerscheinungen festgestellt. Entsprechende Vortests ergaben hier laut Polizei Hinweise auf Cannabis und Amphetamin, sodass eine Blutentnahme veranlasst und eine Fahrtuntersagung ausgesprochen wurde.