Zum Teil hoher Schaden bei Unfällen am Wochenende

Das ist die Bilanz der Polizeiinspektion Krumbach für die vergangenen Tage.

Am Freitag, gegen 17 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leicht-Kfz (Pkw bis zu einer zugelassenen Geschwindigkeit von 45 Stundenkilometern) auf der Frühmeßstraße in Thannhausen in nördlicher Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 14 wollte er an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbeifahren. Da ihm zeitgleich ein anderer Pkw entgegenkam, schätzte der 16-Jährige den Abstand zum geparkten Pkw laut Polizei falsch ein und prallte mit dem vorderen rechten Fahrzeugeck seines Leicht-Kfz gegen die hintere linke Seite des geparkten Pkw.

Durch diesen Anstoß wiederum brach das Heck des Leicht-Kfz nach links aus und kollidierte noch mit dem vorderen linken Stoßstangeneck des entgegenkommenden Pkw, der von einem 56-jährigen Mann gesteuert wurde. Beim Unfall wurde niemand verletzt, aber an den drei beteiligten Pkw’s entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von geschätzt etwa 10.500 Euro.

1600 Euro Schaden: Am Freitag, gegen 9.30 Uhr, fuhr ein 78-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Vöhlinstraße in Deisenhausen und wollte von dort nach links auf die Krumbacher Straße abbiegen. Hierbei übersah er laut Polizei einen auf der vorfahrtsberechtigten Krumbacher Straße von links kommenden Pkw mit einer 68-jährigen Dame am Steuer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Beim Unfall wurde niemand verletzt, aber an beiden Pkw’s entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von geschätzt rund 1600 Euro.

Unfallflucht: Am Samstag, gegen 12:20 Uhr, parkte auf einem Krumbacher Verbrauchermarkt im Erwin-Bosch-Ring ein Pkw rückwärts aus. Dabei stieß er laut gegen einen weiteren geparkten Pkw. Da er nach eigenen Angaben den Zusammenstoß nicht bemerkte, fuhr er einfach davon. Ein Zeuge welcher den Unfall beobachten konnte, notierte sich das Kennzeichen und melde es bei der Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige aufgrund unerlaubten Entfernens vom Unfallort, schreibt die Polizei abschließend. (AZ)