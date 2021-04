Landtag gedenkt Karl Kling

Ilse Aigner ehrt den Verstorbenen für seine Lebensleistung

Karl Kling war am 27. März im Alter von 92 Jahren gestorben (wir berichteten). Nun hat für den verstobenen Krumbacher auch der Bayerische Landtag ein Totengedenken gehalten.

In der jüngsten Sitzung am 15. April richtete sich Landtagspräsidentin Ilse Aigner im Rahmen der Eröffnung mit einigen Worten an das Gremium und ehrte Karl Kling für seine großen politischen und gesellschaftlichen Verdienste. „Über Jahrzehnte hat er seine schwäbische Heimat über alle politischen Ebenen mitgestaltet“, berichtete Aigner. Von 1982 bis 1994 war der ehemalige Krumbacher Bürgermeister für die CSU im Landtag. Nach seinem Studium hatte er ein Ingenieurbüro gegründet. „Sein Rat als Ingenieur war auf Baustellen in vielen Teilen der Welt gefragt“, sagte die Landtagspräsidentin. Von 1991 bis 2003 war Kling als Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau aktiv, bei deren Errichtung er maßgeblich beteiligt gewesen sei.

„Neben dem Bauwesen galt seine Begeisterung der Musik“, berichtete Aigner. Von 1979 bis 2003 stand Kling an der Spitze des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes. Der Landtag trauere mit den Angehörigen und bewahre den Verstorbenen in würdigem Andenken. (loto)