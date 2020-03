Langenhaslach: Tommy-Lee Jeckle, Hühner und eine besondere Leidenschaft

Plus Ein 20-Jähriger aus Langenhaslach hat mit der Hühnerzucht ein heute eher seltenes Hobby. Wie er dazu kam und was ihm daran gefällt.

Es ist frühmorgens. Stolz lässt der Hahn seinen Kamm anschwellen und kräht kraftvoll in die dörfliche Idylle von Langenhaslach. Unüberhörbar markiert er damit sein Terrain. Dies befindet sich fast am Ortsausgang in Richtung Edelstetten. Die Hähne stammen aus der Zucht von Tommy-Lee Jeckle. Der 20-jährige Langenhaslacher widmet sich leidenschaftlich der Zucht der Rasse „Sundheimer“. „Hühnerzucht ist nur bei verständnisvollen Nachbarn möglich“, sagt der junge Züchter. Die Krährufe seien schon sehr massiv. „Wenn ein Hahn anfängt, folgen sofort die anderen.“

Mit diesem Hobby ist Jeckle fast schon ein Exot. Es gibt immer weniger Interessierte für dieses Hobby. „Zum einen haben sie schlichtweg nicht die Örtlichkeit, zum anderen ist der Umgang mit Tieren auch sehr zeitintensiv“, sagt Tommy-Lee. Ihm wurde dieses Hobby in die Wiege gelegt. Sein Großvater war ein erfolgreicher Züchter und viele Jahre Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins Neuburg. Auch seine Mutter widmet sich der Zucht von Hühnern der Rasse „New Hampshire“. Der Nachwuchszüchter kann sich noch gut an die Anfänge erinnern. „Eines Tages, ich war erst fünf Jahre alt, brachte mir Franz-Josef Fischer aus Naichen einen Gockel und drei Hühner.“ Von heute auf morgen stand er somit als kleiner Bub in der Verantwortung. Diese nahm er ernst.

Die Voraussetzungen waren gegeben. Er wohnt mit seinen Eltern, die ihn bei seinem Hobby unterstützen, auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen. Sein Großvater Siegfried Kuen war sein Lehrmeister. „Er hat mir alles beigebracht.“ Momentan stolzieren zwei Sundheimer Hähne durch das Gehege. Genüsslich beobachten sie das aufgeregte Umherrennen der 15 Hühner. „Hin und wieder gibt es Machtkämpfe“, berichtet Tommy-Lee. In der Zucht gehören zu einem Gockel fünf bis acht Hennen. Die Tiere haben es ihm angetan: „Man kann mit ihnen eine richtige Beziehung aufbauen, sie lassen sich zähmen, sind anhänglich und überaus zutraulich“, berichtet der gelernte Schreiner. Und er hebt auch ein Vorurteil über Hühner aus. „Sie sind intelligenter, als wir denken.“

Sofort heben sie ihre Köpfe, wenn er das Gehege betritt. Einzelne Namen hat er nicht vergeben. „Ich rufe alle Siegfried, wie mein Opa heißt.“ Der tägliche Zeitaufwand liegt bei einer Stunde. Mittags kümmert sich sein Vater um die Hühnerschar. Wenn es dämmert, suchen sie fast von selbst wieder Schutz im Stall. Einmal wütete der Marder im Gehege. 35 Küken, zwei Hennen und zwei Gockel fielen dem Raubtier zum Opfer. Tommy-Lee klingt traurig, wenn er das erzählt. Doch diesen Schock hatte er schon bald überwunden und sich trotzdem weiterhin diesem Hobby gewidmet.

Am Wochenende muss er etwas mehr Zeit investieren, wie auch in der Brutphase von März bis Mitte Mai. Einen Namen als Züchter hat er sich im Laufe der Jahre erarbeitet. „Ich habe mir schon einen Kundenstamm aufgebaut, diese kommen bis aus Südtirol“, sagt er. Doch woher hat er die Kenntnisse? „Im Gespräch mit anderen Züchtern habe ich vieles erfahren.“ Die Schwierigkeit sei, dass es sehr wenige Züchter für „Sundheimer“ gebe. Und jede Rasse brauche immer wieder „frisches Blut“. „Sundheimer“ zählen im Übrigen zu den eher seltenen Hühnersorten. Sie wurden in Sundheim am Rhein gezüchtet und gelten daher als einzige „echt badische“ Hühnerrasse.

Tommy-Lee meint allerdings, dass es mittlerweile in Sundheim keine Züchter mehr gibt. Ein Huhn legt um die 200 Eier im Jahr, geschlechtsreif sind die Hennen ab sechs Monaten. Auf Ausstellungen, wie zuletzt in Neuburg, geht Tommy-Lee wegen der Gefahr von Krankheiten eher selten. Liebevoll hat er die Hühnerställe errichtet. Im Nachbargehege gackern zwanzig Zuchttiere der Rasse „New Hampshire“ und vier „Orpington-Hühner“. Er achtet darauf, dass sie nicht zusammenkommen. In seiner restlichen Freizeit spielt er Fußball. „Ein wenig Sport schadet nicht“, meint der Hobbyzüchter.