Literaturherbst Krumbach: Liebe und wütende Wölfe

Was der Krumbacher Literaturherbst im Jahr 2019 bereithält.

Von Peter Bauer

Ouvertüre mit Wladimir Kaminer in der Raiffeisenbank in Krumbach, Finale mit Sylvia Schaab in der Stadtbücherei – und dazwischen jede Menge hochkarätiger Veranstaltungen: Das ist der Krumbacher Literaturherbst, der von Montag, 16. September, bis Dienstag, 26. November, stattfindet. Hier eine Übersicht über das Programm, in dem es unter anderem um Liebeserklärungen und wütende Wölfe geht.

Montag, 16. September, Eröffnung um 19.30 Uhr; Wladimir Kaminer: Liebeserklärungen; Ort: Raiffeisenbank Schwaben Mitte in Krumbach; Vorverkauf: Raiffeisenbank in Krumbach sowie die Raiba-Filialen Neuburg, Niederraunau und Ziemetshausen; Veranstalter: Raiffeisenbank Schwaben Mitte.

Samstag, 21. September, Brecht –live, Literaturfahrt nach Augsburg, Teilnahme: Bus, Führung mit Schauspieler, Eintritt und Führung Brechthaus; Anmeldung bis 13. September bei Vhs/Bürgerbüro 08282/995380-0; Abfahrt 7.30 Uhr Busbahnhof beim Rathaus, 7.38 Uhr Gasthof Munding; Rückkehr gegen 17.30 Uhr; Veranstalter: Vhs Krumbach.

Dienstag, 24. September, 19.30 Uhr; Frank Nierula/Frauke Fischer: Der Palmöl-Kompass – Es ist höchste Zeit, Palmöl vom Kleingedruckten ins Rampenlicht zu heben! Ort: Stadtbücherei Krumbach, Nassauer Straße 8, Vorverkauf: Weltladen und Stadtbücherei; Veranstalter: Weltladen Krumbach.

Freitag, 27. September, 19.30 Uhr; Sabine Weigand: Die englische Fürstin – Zwischen Glanz und Rebellion; Ort: Stadtbücherei Krumbach; Vorverkauf: Stadtbücherei, abc-Büchershop und Bücher-Thurn; Veranstalter: Stadtbücherei und abc-Büchershop.

Dienstag, 1. Oktober, 19.30 Uhr; Norris von Schirach alias Arthur Isarin: Blasse Helden; Ort: Mittelschwäbisches Heimatmuseum, Heinrich-Sinz-Straße 3 bis 5; Vorverkauf: Bücher-Thurn, abc-Büchershop und Heimatmuseum; Veranstalter: Mittelschwäbisches Heimatmuseum.

Dienstag, 8. Oktober, 19.30 Uhr; Kurt Andorfer: Camino im Winter – Briefe an die Kinder; Ort: Bürgerhaus, Heinrich-Sinz-Straße 18; Vorverkauf: Bücher-Thurn und abc-Büchershop; Veranstalter: Vhs Krumbach.

Donnerstag, 10. Oktober, 19.30 Uhr; Thomas Meyer: Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin; Ort: Aula der Fachakademie, Schloss, Burgberg 1; Vorverkauf: Bücher-Thurn und abc-Büchershop, Veranstalter: Kult-Verein.

Freitag, 18. Oktober, 15 Uhr, Theater Knuth: Prinzessin Piparella und die 24 Ritter – Ein Spiel um menschliche Eigenschaften und um die Liebe; für Kinder ab drei Jahren, Dauer: 45 Minuten; Ort: Stadtbücherei Krumbach, Vorverkauf: Stadtbücherei; Veranstalter: Stadtbücherei.

Freitag, 18. Oktober, 19.30 Uhr; Lisa Welzhofer: Kibbuzkind; Ort: Bürgerhaus; Vorverkauf: Bücher- Thurn und abc-Büchershop; Veranstalter: Vhs Krumbach und Mittelschwäbische Nachrichten.

Dienstag, 22. Oktober, 19.30 Uhr; Martina Fischer: Auf der Alm und im Tal – glücklich leben als Selbstversorger; Ort: Stadtbücherei; Vorverkauf: Stadtbücherei, Bücher-Thurn und abc-Büchershop; Veranstalter: Stadtbücherei und abc-Büchershop.

Freitag, 25. Oktober, 19.30 Uhr; Nicola Förg: Wütende Wölfe; Ort: Gasthof Munding; Vorverkauf: Bücher-Thurn und abc-Büchershop; Veranstalter: Vhs Krumbach und Gasthof Munding.

Mittwoch, 30. Oktober, 19.30 Uhr; Volker Demuth: Niederungen und Erhebungen; Ort: Mittelschwäbisches Heimatmuseum; Vorverkauf: Bücher-Thurn und abc-Büchershop; Veranstalter: Kult-Verein.

Donnerstag, 31. Oktober, 19.30 Uhr; Kiara Lameika: Das Mahnmal – Der Roman entführt Leser ins Mittelalter; Ort: Mittelschwäbisches Heimatmuseum; Vorverkauf: Bücher-Thurn und abc-Büchershop; Veranstalter: Bücher-Thurn.

Mittwoch, 6. November, 19.30 Uhr; Jana Haas: Mit Seelenqualität zu Liebe und Erfolg; Ort: Hotel Krumbach, Karl-Mantel-Straße 13; Vorverkauf: abc-Büchershop; Veranstalter: abc-Büchershop.

Donnerstag, 7. November, 19 Uhr; Romy Hausmann: Liebes Kind; Ort: Ärzte im Zentrum, Gesundheitsweg 1; Vorverkauf: Lesen Schenken Vogt; Veranstalter: Lesen Schenken Vogt.

Samstag, 9. November, 19.30 Uhr; Katharina Nocun: Die Daten, die ich rief; Ort: Aula der Fachoberschule, Lichtensteinstraße; Vorverkauf: Bücher-Thurn und abc-Büchershop; Veranstalter: Subkult.

Sonntag, 17. November, 16 Uhr; Theo Waigel: Ehrlichkeit ist eine Währung – Lebenserinnerungen; Ort: Gasthof Munding; Eintritt frei, Spenden zugunsten des Fördervereins des SKG (Theaterfahrt München); Eintrittskarten: Bücher- Thurn und abc-Büchershop; Veranstalter: Vhs Krumbach und Mittelschwäbische Nachrichten.

Mittwoch, 20. November, 19.30 Uhr; Jaroslav Rudis: Winterbergs letzte Reise; Ort: Aula der Fachakademie, Schloss, Burgberg 1; Vorverkauf: Bücher-Thurn und abc-Büchershop; Veranstalter: Kult-Verein.

Freitag, 22. November, 19.30 Uhr; Margot Käßmann: Schöne Aussichten auf die besten Jahre – „Älter werden und Glücklichsein schließen sich nicht aus!“; Ort: Aula der Mittelschule, Talstraße 70; Vorverkauf: abc-Büchershop und Bücher-Thurn; Veranstalter: Vhs Krumbach.

Montag, 25. November, 15 Uhr; Katja Brandis: Woodwalkers – Tag der Rache; Ort: Mittelschwäbisches Heimatmuseum; Vorverkauf: Bücher-Thurn, abc-Büchershop und Heimatmuseum; Veranstalter: Mittelschwäbisches Heimatmuseum.

Dienstag, 26. November, 19.30 Uhr; Sylvia Schaab: Es geht auch ohne Plastik; Ort: Stadtbücherei Krumbach; Vorverkauf: Stadtbücherei, abc-Büchershop und Bücher-Thurn; Veranstalter: Stadtbücherei Krumbach und abc-Büchershop.

Das neue Programmheft für den Literaturherbst liegt unter anderem bei den Veranstaltern und in verschiedenen öffentlichen Gebäuden aus.

Weitere ausführliche Infos zur Krumbacher Veranstaltungsreihe gibt es im Internet unter www.literaturherbst-krumbach.de und bei uns im folgenden Artikel.

