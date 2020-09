vor 3 Min.

Literaturherbst in Krumbach: Peter Prange liest aus seinem Buch

Peter Prange liest am 4. November aus seinem Buch „Eine Familie in Deutschland“.

So bunt wie das Herbstlaub zeigt sich der Krumbacher Literaturherbst: Eingebunden in ein themenreiches Angebot von Schriftstellern und Kunstschaffenden gibt der Erfolgsautor Peter Prange ein Stelldichein. Beim Vhs-Autorenabend liest Prange am Mittwoch, 4. November aus seinem Buch „Eine Familie in Deutschland“. Und weil in diesem Erfolgsroman explizit auch über die Entwicklung des VW-Käfers geschrieben wird, ist als Veranstaltungsort die Firma Schwehr in Krumbach, Erwin-Bosch-Ring, bekanntermaßen das VW-Haus, gebucht worden (Beginn: 19.30 Uhr).

Peter Prange, geboren 1955, promovierte mit einer Arbeit zur Philosophie und Sittengeschichte der Aufklärung. Nach seinem Durchbruch als Romanautor mit „Das Bernstein-Amulett“ (für die ARD als Zweiteiler verfilmt) folgten die historischen Romane seiner Weltenbauer-Dekalogie, in denen er tausend Jahre europäische Geschichte in epochemachenden Ereignissen erzählt. 2007 erschien sein Bestseller „Der letzte Harem“ über die Geburt der modernen Türkei, 2016 sein Deutschland-Roman „Unsere wunderbaren Jahre“, die Geschichte der Bundesrepublik vom ersten bis zum letzten Tag der D-Mark, und 2018/19 „Eine Familie in Deutschland“, die deutsche Jahrhundert-Tragödie von der Machtergreifung 1933 bis zur Kapitulation 1945 in zwei Bänden. Sein Sachbuch „Werte“, ein Reiseführer durch die abendländische Kulturgeschichte, diente Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrer Antrittsrede als EU-Ratspräsidentin im Januar 2007 vor dem Europaparlament zur Begründung ihrer Europavision und wurde zum „Europe Book Prize“ nominiert.

Peter Prange schreibt über Familiengeschichte im zweiten Weltkrieg

Die große Familiengeschichte in Zeiten der Bewährung und Entscheidung, historisch genau, erzählt Peter Prange anhand der Familie Ising, die seit Generationen im Wolfsburger Land lebt. Alles verändert sich für die Menschen, als auf Befehl Hitlers das Volkswagenwerk aus dem Boden gestampft wurde. Am Ende des Zweiten Weltkriegs bleiben Fragen, was wird aus Träumen und Hoffnungen?

„Was es wirklich hieß, im Nationalsozialismus zu leben, das gewinnt bei Peter Prange ganz neue Anschaulichkeit“, schreibt Andreas Röder, Historiker und Publizist über Pranges „Am Ende die Hoffnung“. Dieser zweite und abschließende Teil des Romans erzählt die Geschichte der Isings von Kriegsbeginn 1939 bis zum Tag der Kapitulation 1945, vermehrt um einen im Jahr 1955 spielenden Epilog.

„Groß war die Hoffnung im Wolfsburger Land, als auf Hitlers Befehl das Volkswagenwerk aus dem Boden gestampft wurde. War dies der Anfang einer neuen Zeit? Aufbruch in eine wunderbare Zukunft? Während die Welt der Familie Ising sich von Grund auf verwandelt, geht die Saat der falschen Verheißungen auf. Der Krieg bricht aus, und nun muss ein jeder sich zu erkennen geben, im Guten wie im Bösen ...“, heißt es in der Beschreibung zu dem zweiten Band.

Und weiter zum Inhalt: „Während Horst in der Partei Karriere macht, begleitet Edda mit dem Sonderfilmtrupp Riefenstahl den Polen-Feldzug der Wehrmacht. Charly und Benny sind voneinander getrennt, doch halten sie an ihrer Liebe fest und versuchen mit allen Mitteln, wieder zusammenzufinden. Und während Hermann und Dorothee sich um den kleinen Willy sorgen, bricht Georg mit seinem VW zu einer Testfahrt auf, die ihn mitten im Krieg durch das brennende Europa bis nach Kabul in Afghanistan führt ...“ (k)

Karten gibt es nur im Vorverkauf beim Abc-Büchershop, Telefon 08282/9953903, und bei Bücher-Thurn, Telefon 08282/ 995199

