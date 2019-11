vor 35 Min.

London, New York, Krumbach, Kunstnacht

Welche Akzente bei der feierlichen Eröffnung gesetzt wurden und was es jetzt, am Samstagabend, in Krumbach alles zu sehen gibt.

Von Peter Bauer

London, New York Krumbach: Das ist schon eine bemerkenswerte „Städtereise“. Aber die Kunstnacht macht vieles möglich. Zum Beispiel, dass ein renommierter Künstler wie Falk von Schönfels aus München seine gesellschaftskritischen Werke im Herzen Krumbachs (bei Glogger & Partner im historischen Rathaus) vorstellt. Ausgestellt hat er schon in London und New York und nun – in Krumbach. Am Samstagabend wurde die Kunstnacht bei Glogger & Partner feierlich eröffnet. Die einzelnen Stationen der Kunstnacht (heuer sind es 15) stellte der Krumbacher Künstler, Galerist und Kunsterzieher Sigurd Rakel in seiner Einführung vor.

Die Kunstnacht – das ist Jahr für Jahr auch hervorragende Kunst aus der Region. Ganz in diesem Sinne bietet die 13. Auflage der Kunstnacht eine bemerkenswerte Mischung. Umrahmt wurde die Eröffnung von einem Ensemble des Musikvereins Krumbach.

Kunst biete die Möglichkeit, die „Seele baumeln zu lassen“, betonte Andreas Glogger. Bürgermeister Hubert Fischer würdigte das vielfältige kulturelle Leben in Krumbach und dankte den Organisatoren (Anita Roth und Claudia Glogger, die Einführung hält jährlich Sigurd Rakel) für ihren Einsatz.

Kunst als kritische und zugleich humorvolle Begegnung mit den gesellschaftlichen Entwicklungen der Gegenwart: Dafür stehen die Arbeiten von Falk von Schönfels, von denen eine Auswahl im historischen Rathaus zu sehen ist. Rakel sprach von ironischen und gleichermaßen feinsinnigen Werken. Die Eröffnung im historischen Rathaus war die Ouvertüre für eine Veranstaltung, die sich in Krumbach seit 2007 zu einem bedeutenden gesellschaftlichen Ereignis entwickelt hat. Bummeln und die Kunst genießen: Dafür steht auch der 23. November 2019.

Bernd Scheitter zeigt wieder seine in Handarbeit gebauten Maschinen (Bierbrunnen). In der Tagesstätte für seelische Gesundheit präsentiert Karl-Heinz van Vügt (auch ein guter „alter Bekannter“ der Kunstnacht) neue Malerei-Arbeiten, Alfons Marsell zeigt Tonskulpturen, ferner gibt es die Aktion „Mit-Gefühl“.

Der Name Sigurd Rakel steht in der Kunstnacht für mehrere Akzente. Derzeit zeigt er in einer eigenen Ausstellung mit dem Titel „EigenARTig“ einige seiner Arbeiten. Vertreten ist er beim Literatur-Kunst-Musik-Projekt in der neuen Aula des Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasiums, das auch in Sachen moderne Architektur einen besonderen Schwerpunkt setzt. Das Kunststudio Karussell präsentiert sich in der TSV-Turnhalle.

Im Café „Nimm Platz“ stellt der schwerhörige Maler Edmund Schultze Bilder aus seiner Zeit in Afrika aus. Niklas Tauber zeigt seine „Gedichtbilder“ (Diem). In der Galerie am Wasserschloss ist „Tragbare Kunst“ von Anne Menzel zu sehen. Barbara Lindner stellt bei dieser Kunstnacht im Bürgerhaus wieder eine Auswahl von Fotografien vor. Diesmal zum Thema „Erlebnis Lissabon“. Es gibt in der Kunstnacht auch eine Kunstaktion mit einem besonderen Bezug zu Krumbach: Von Doris Graf, die Zeichenaktionen für die Stadtbevölkerung organisiert. Bei den Projekten im Bürgerhaus (Lindner, Graf) ist die Volkshochschule federführend.

In der ehemaligen Knöpfle-Halle ist Malerei von Dominik Widmann („Static Motion Control“) zu sehen. „Kunst-Traum im Kunst-Raum“: Das ist der Titel der Aktion von Eva Herold-Fißl und Sylvia Endres im Mittelschwäbischen Heimatmuseum. Dort ist auch die aktuelle Ausstellung mit Bildern von Alfred Hennings (1919 bis 2014) zugänglich. Im Hürbener Wasserschloss präsentierte Christine-Elisabeth Gerstenkorn unter dem Titel „Zwei Seiten – Gedanken in Wort und Bild“ ihre Welt aus „Farben und Illusionen“.

Zwei Konzerte in der Kirche St. Michael

Auch Lutz-Volker Spies beteiligt sich wieder an der Kunstnacht („Metamorphosen Neon“) im ehemaligen Restaurant Scheppach. In der Kirche St. Michael gibt es ab 20 Uhr ein Kirchenkonzert mit dem Blechbläser-Ensemble „Classic-Sound“ und Michael Dolp (Orgel). Das Abschlusskonzert zur Kunst- und Kulturnacht beginnt um 22.30 Uhr. Es spielen an der neu renovierten Orgel Michael Dolp und Jochen Schwarzmann (Klarinette). Und dann betrachtet „Wabato movement“ (Andreas Birkner) die Stadt „von außen“. Ungewöhnliche Fahnen und Videos an den Wegen zwischen den einzelnen Kunstnacht-Stationen spielen dabei eine zentrale Rolle.

Gelassenheit und die Dinge „von außen“ betrachten: Das sind gerade in einer oft emotional aufgeputschen Gegenwart zentrale Botschaften der Kunst.

