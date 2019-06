00:31 Uhr

Maiandacht der Senioren in der Kapelle

Die Günztal-Senioren in Wattenweiler

Der Günztal-Senioren-Nachmittag begann in der Wallfahrtskapelle „Maria Feldblume“ in Wattenweiler mit einer Maiandacht, die von Mesnerin Elfriede Merk abgehalten wurde. Die Günztal-Senioren-Frauen, geführt von Josefine Drexler und Julia Michl, umrahmten die Andacht musikalisch. Zu einer besonderen Bereicherung wurde das gemeinsame Singen. Georg Bürzle begleitete den Gesang mit seinem Keyboard.

Anton Böller aus Wattenweiler erklärte die Entstehung der Kapelle. Am Anfang der Geschichte der Kapelle stehen der 15. August 1669 und Pfarrer Kaspar Fridlos – mit der Versetzung eines Marienbildes aus der Schlosskapelle in eine ausgebrannte Eiche. Drei Jahre später sah Pfarrer Fridlos die Notwendigkeit, eine Kapelle aus Holz zu errichten. Es kamen dann immer mehr Pilger, und so sah sich das Kloster Wettenhausen veranlasst, eine Kirche zu bauen. Ein Brand war dann der Anlass, die Kirche von 1989 bis 1994 umfassend innen und außen zu renovieren und in den jetzigen Zustand zu versetzen.

Nach der Maiandacht begaben sich die Günztal-Senioren zum unterhaltsamen Nachmittag in das neu errichtete Dorfgemeinschaftshaus in Wattenweiler. H. Komm, der Leiter des Dorfgemeinschaftshauses, begrüßte die Günztal-Senioren.

Gerhard Weiß, Leiter der Senioren-Fachstelle des Landratsamtes Günzburg und zugleich 2. Bürgermeister der Stadt Krumbach, klärte darüber auf, wie man sich im Alter verhalten soll, um Unfälle zu vermeiden. 53 Mitglieder der Günztal-Senioren, die in den Monaten April, Mai oder Juni 1949 oder früher geboren sind, konnte der Vorstand mit einem Geburtstagspräsent beehren.

Karl Wiedemann aus Wattenweiler konnte für 91 Lebensjahre geehrt werden. Gratuliert hat der Vorstand auch dem Ehepaar Hans und Maria Hartmann aus Wattenweiler, die im Mai das 60. Ehejubiläum, den „Diamantenen Hochzeitstag“ feiern konnten, dem Ehepaar Georg und Leni Bürzle aus Deisenhausen, die das 65. Ehejubiläum, also den „Eisernen Hochzeitstag“ feiern konnten, dem Ehepaar Max und Erika Schick aus Ellzee, die das 50. Ehejubiläum, den „Goldenen Hochzeitstag“ feiern konnten. Zum Schluss erklärte Franz Böck das Programm für den Ausflug an den Tegernsee am 27. Juni. Die Busabfahrtszeiten werden in den Mittelschwäbischen Nachrichten bekannt gegeben. (zg)

