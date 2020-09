12:09 Uhr

Maschine in Krumbacher Firma brennt: sechsstelliger Schaden

In der Robert-Steiger-Straße in Krumbach hat es am Mittwoch gebrannt.

Eine Maschine geriet am Mittwoch in einer Firma in der Robert-Steiger-Straße in Brand. Ursache war wohl ein technischer Defekt.

Eine Maschine ist am Mittwoch gegen 11.15 Uhr in einer Firma in der Robert-Steiger-Straße in Krumbach in Brand geraten. Die ersten Löscharbeiten wurden bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Krumbach durch Mitarbeiter der Firma durchgeführt. An der Maschine entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.

Der Gesamtschaden wurde mit 110.000 Euro angegeben. Brandursache war laut Polizei ein technischer Defekt an der Maschine. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand kein Schaden.

Themen folgen