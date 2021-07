Memmenhausen

12:50 Uhr

Memmenhauser Bürger fordern Schutz vor Hochwasser

In Memmenhausen kommt es bei Starkregen immer wieder zu Überschwemmungen. Die Bürger fordern jetzt Schutz.

Plus Immer wieder sorgt Starkregen in Memmenhausen für Hochwasser. Die Bürger haben sich nun an den Bürgermeister gewandt.

Von Karl Kleiber

Innerhalb weniger Wochen kam es im mittelschwäbischen Raum zu mehreren Starkregen-Ereignissen mit verheerenden Folgen. So war es auch am vergangenen Montag am frühen Abend um Memmenhausen herum. Besonders betroffen war auch diesmal wieder der Angerweg im Süden des Dorfes. Dieser verläuft westlich der Zusam entlang, die hier nur knapp 40 Meter entfernt vorbeifließt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .