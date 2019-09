vor 21 Min.

Mindelzeller Kapelle tritt mit größter Besetzung an

Beim Musikantenstammtisch in Krumbach wurde auch das Bezirksjugendorchester mit einem Preis bedacht.

Von Werner Glogger

Der Musikantenstammtisch quasi als erster Höhepunkt bei der Krumbacher Festwoche konnte heuer an die Rekordzahlen der vergangenen Jahre leider nicht anknüpfen. Einen Teil dazu mögen einige andere Veranstaltungen beigetragen haben, die zeitgleich in der Nachbarschaft stattfanden, wo die Kapellen in ihrem Heimatort das musikalische Programm begleiteten.

Doch keinesfalls litt das „Wir-Gefühl“, Kameradschaft und eine gute Stimmung unter der etwas dezimierten Musikantenschar, was Bezirksvorsitzender und Organisator Franz Alstetter in seinen Begrüßungsworten lobend erwähnte. Zu den gut 100 Musikerinnen und Musikern in ihren schwäbischen Trachten aus zwölf Kapellen und rund 30 Musici aus vier Jugendkapellen vom Bezirk 11 gesellten sich auch einige Ehrengäste, unter ihnen der stellvertretende ASM-Präsident Rainer Lohner aus dem Musikbezirk Neu-Ulm und Leiter der ASM-Geschäftsstelle Joachim Graf sowie Ehrenmitglieder des Bezirks Krumbach. Unter ihnen war mit 93 Jahren Ehrenbezirksleiter Philipp Dreher wohl der älteste Besucher überhaupt.

Wie in den Vorjahren hatte stellvertretender Bezirksjugendleiter und Webmaster Ulrich Schorer ein System ausgeklügelt, damit auch kleinere Kapellen eine reelle Chance erhalten, den Hauptgewinn oder einen der ausgelobten Sachpreise zu gewinnen.

Für die Verlosung fungierte die jüngste Musikerin des Musikvereins Krumbach, Nina Ehrmann, als Glücksfee und durfte bereits bei der ersten Ziehung den Musikverein Mindelzell als Gewinner des Hauptpreises, einen Auftritt bei der Festwoche 2020, ermitteln. Die Nächstplatzierten sind der Musikverein Obergessertshausen und der Musikverein Aletshausen.

Für den 100-Euro-Notengutschein

Bei den Gewinnern der Sachpreise entschieden sich der Musikverein Billenhausen für den 100 Euro-Notengutschein, gesponsert von der Sparkasse Günzburg-Krumbach, der Musikverein Mindelzell für 50 Liter Bier von der Brauerei Autenried, der Musikverein Wiesenbach für ebenfalls 50 Liter Bier von der Brauerei Riegele und der Musikverein Wattenweiler für 30 Portionen Leberkäs mit Kartoffelsalat, gestiftet vom Festwirt Falk.

Großer Jubel brach aus, als Alstetter wie schon im Vorjahr das Bezirks-Jugendorchester für die Meistbeteiligung bei den Jugendkapellen mit einem Besuch im Skyline-Park einschließlich zwei Konzertvorträgen und kostenloser Benutzung aller dortigen Attraktionen belohnte. Die im Vorjahr als prozentual größte Kapelle, der Musikverein Bleichen, unterhielt unter Dirigent und Vorsitzendem in Personalunion, Stefan Puchta, mit schmissigen und vertrauten Weisen die anwesenden Musikanten und die im Verlauf des Vormittags zunehmende Besucherschar. Im Gemeinschaftschor erklangen zum Abschluss der Laridah-Marsch, der Schwabenhymnus, die Polka „Wir Musikanten, Bayernhymne und Deutschlandlied.

