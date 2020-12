09:57 Uhr

Mit Drogen, ohne Führerschein: Polizei erwischt 21-Jährigen in Krumbach

Ohne Führerschein war ein 21-Jähriger in Krumbach mit einem Auto unterwegs - und das war längst nicht alles, was der Polizei auffiel.

Eine ganze Latte an Delikte hat sich ein 21-Jähriger am frühen Donnerstagabend in Krumbach geleistet. Wie ein Zeuge der Polizei meldete, fuhr der junge Mann mit einem Auto in Schlangenlinien und sehr unsicher. Eine Streife konnten den 21-Jährigen anschließend anhalten.

Polizei bringt 21-Jährigen in Krumbacher Krankenhaus

Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt und die an diesem Auto angebrachten Kennzeichen von einem anderen Fahrzeug stammten. Da zudem vor der Anhaltung beim Fahrer eindeutige Ausfallerscheinungen und bei der Kontrolle Hinweise auf vorangegangenen Drogenkonsum festgestellt wurden, so die Polizei, wurde anschließend eine Blutentnahme im Krankenhaus Krumbach durchgeführt.

Weitere Ermittlungen bezüglich nicht vorhandenem Versicherungsschutz und mehreren im Fahrzeug aufgefundener Autokennzeichen laufen noch. (zg)

