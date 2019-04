14:06 Uhr

Motorradfahrer fährt in Krumbach über Rot und prallt gegen Auto

In Krumbach kam es am Freitag zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Vor den Augen einer Polizeistreife, die sich zufällig im Bereich der „Reisch-Kreuzung“ in Krumbach befand, ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 21-jährige Frau wollte vom aus der Innenstadt kommenden Teil der Babenhauser Straße nach links in die Babenhauser Straße in Richtung Memmingen abbiegen. Hierbei zeigte die Ampel „Grün“ für sie. Ein aus Richtung Memmingen kommender Motorradfahrer übersah laut Polizei das für ihn geltende „Rot“ der Ampel und fuhr in die Kreuzung ein.

Unfall in Krumbach: Motorradfahrer wird leicht verletzt

Daher kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein gesamter Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet eine Bußgeldanzeige mit einem Fahrverbot. (zg)

