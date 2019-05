vor 58 Min.

Münsterhausen: Außenspiegel abgerissen

In Münsterhausen wurde der Außenspiegel eines Pkw abgerissen. Die Polizei meldet dies in ihrem jüngsten Bericht (Symbolbild).

Pkw wird in der Thannhauser Straße beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag stellte eine Pkw-Fahrerin ihren silbernen VW-Golf in Münsterhausen in der Thannhauser Straße auf Höhe Hausnummer 71 ab. In der Zeit von 16 Uhr bis 19.40 Uhr streifte laut Polizei vermutlich ein vorbeifahrendes Fahrzeug den linken Außenspiegel und riss diesen ab. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon (08282) 905-0 zu melden. (zg)

Themen Folgen