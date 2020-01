vor 41 Min.

Münsterhausen, Maus Feivel und der Wilde Westen

Welche besondere Akzente in Münsterhausen beim Faschingsauftakt gesetzt werden. Nach dem Gottesdienst wird der beeindruckende Faschingswagen gesegnet.

Von Thomas Niedermair

„Kleine Helden“ wollen die Faschingsfreunde Münsterhausen in diesem Jahr groß herausbringen. Unter diesem Motto eröffnete der seit zwei Jahrzehnten bestehende Verein die Saison 2020 mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul sowie mit der anschließenden Segnung und Präsentation des neuen, liebevoll und aufwendig gestalteten Themenwagens.

Im Mittelpunkt steht diesmal, in Anlehnung an den gleichnamigen Zeichentrick-Western von 1991, „Feivel der Mauswanderer im Wilden Westen“, die Geschichte einer Mausfamilie, die von der Verheißung eines besseren Lebens in den amerikanischen Westen gelockt wurde. Dort wartet allerdings eine gefräßige Katzenbande auf sie, die nur mit vereinten Kräften und dank der Unterstützung durch den vegetarischen Kater Tiger und den alten Hund und Gesetzeshüter Wylie Burp in die Flucht geschlagen werden kann.

Den Faschingsgottesdienst in der mit vielen Kindern und Jugendlichen, Vereinsmitgliedern und Faschingsfreunden gefüllten Pfarrkirche Münsterhausen zelebrierten die Pfarrer Mirko Cavar und Nikolaus Lozic.

Der Einzug der farbenfroh kostümierten, kleinen und großen „Wildwest-Mäuse, -katzen und -hunde“ in das Gotteshaus wurde vom Lied „Herr, ich komme zu dir“ begleitet. Für die musikalische Gestaltung der Heiligen Messe mit Liedern wie „Hast du heute schon gelacht?“ oder „Country Roads“ sorgten Hannes Schabenberger und der Faschingschor, der, wie Pfarrer Cavar betonte, „nur einmal im Jahr singt, nämlich beim alljährlichen Faschingsgottesdienst“.

Die Geschichte um die in den Wilden Westen auswandernde Maus Feivel zeige, „wie jeder ein kleiner Held des Alltags werden kann“. Der Seelsorger verwies auf den tieferen Sinn der Handlung: „Maus, Katze und Hund bilden hier eine wunderbare Gemeinschaft. Und jeder Verein, jede Gemeinde, jede Gemeinschaft lebt von kleinen Helden, die sich aufopferungsvoll für andere einsetzen.“ In seiner Predigt erinnerte Pfarrer Cavar an vermeintlich mächtige Herrscher aus der Historie, die sich – wie beispielsweise Heinrich der Löwe im 12. Jahrhundert – große, starke Tiere zum Vorbild genommen hätten, während Jesus Christus im Johannes-Evangelium als „Lamm, das die Sünden der Welt hinweg nimmt“ bezeichnet werde.

An die Heimatdichterin Bärbel Bachmann, die neben Armin Niederreiner und Günter Mayer zu den Verstorbenen des Jahres 2019 zählt, erinnerte in würdiger Manier Hannes Schabenberger, der ein Gedicht „über Bärbels liebendes Herz“ vortrug: „Es war gefüllt mit Liebe und Licht, und böse Worte kannte es nicht“.

Pfarrer Cavar nahm zum Abschluss des Gottesdienstes Bezug auf das Segenslied „Geh in Gottes Frieden!“ und wünschte „dies heute besonders euch Faschingsfreunden“. Dem Verein, der seit Oktober 2019 einen neuen Vorstand aufweist – Sophia Stegmann ist Erste Vorsitzende, Jürgen Frey ihr Stellvertreter – dankte der Geistliche herzlich für das große Engagement.

„Das Angesicht der Erde verändern“

„Wir alle sind auch kleine Mäuse, aber wenn wir uns zusammentun, können wir das Angesicht der Erde verändern“, bilanzierte Pfarrer Cavar und segnete nach dem Gottesdienst den ansehnlichen Faschingswagen, der bei allen anstehenden Umzügen und Veranstaltungen unfallfrei durch die diesjährige Saison kommen solle. Danach wurde nicht nur im Sportheim Münsterhausen ein Weißwurstfrühstück angeboten, sondern es konnte auch der imposante Themenwagen besichtigt werden, eine Möglichkeit, die von vielen kleinen und großen Faschingsbegeisterten sehr gerne wahrgenommen wurde.

