Münsterhausen

18:00 Uhr

Münsterhausen plant den Bau einer Kindertagesstätte

Die Kindertagesstätte in der Münsterhauser Baumgärtlesiedlung ist voll belegt. Deshalb soll jetzt eine neue Kita gebaut werden.

Plus Die Familien in Münsterhausen brauchen zusätzliche Betreuungsplätze. Soll die neue Kita bei der Grundschule errichtet werden?

Von Monika Leopold-Miller

Es wird wohl kein Weg daran vorbeiführen, die Marktgemeinde Münsterhausen wird Geld in die Hand nehmen und eine neue Kinderbetreuungseinrichtung bauen müssen. Wie bereits mehrere andere Kommunen in der Region, stößt auch Münsterhausen bei der Kinderbetreuung an eine Grenze. Jetzt gibt es erste Pläne für einen möglichen Neubau.

