Münsterhausen

18:01 Uhr

Zwei junge Münsterhauser Musiktalente singen bei Stefan Mross

Hendrik und Hannes Haider aus Münsterhausen sind am Sonntag, 5. September, live in der ARD in der Sendung "Immer wieder sonntags" zu sehen. Gemeinsam sind sie hier abgebildet mit ihrer Gesangslehrerin Marianne Altstetter.

Plus Hannes und Hendrik Haider sind bald in der ARD-Sendung "Immer wieder Sonntags" zu Gast. Dabei spielt auch Musiklehrerin Marianne Altstetter eine wichtige Rolle.

Von Julia Plail

"Hannes, du bist einfach der Knaller." Wer bekommt nicht gerne solch einen Satz am Telefon, ausgesprochen von der Redaktion der ARD, zu hören. So erging es dem neunjährigen Hannes Haider aus Münsterhausen. Dieser hatte sich im Frühjahr für einen Auftritt in der Sendung "Immer wieder sonntags", moderiert von Stefan Mross, beworben und bald darauf eine Zusage bekommen. "Deinen Bruder Hendrik bringst du am besten auch gleich mit, dann werdet ihr gemeinsam am 'roten Mikrofon' musizieren", so die ARD-Redaktion. Bald ist es so weit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen