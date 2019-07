30.06.2019

Münsterhausen beim Landkreislauf: Ein Dorf, fünf Teams

Der SV Münsterhausen ist am Wochenende in Hochwang gleich fünfmal vertreten – allerdings unter anderem Namen. Ein Team sorgt für ein Novum.

Von Alois Thoma

„Mindelläufer“, „No Limits“, „Fit Shoes“, „Schweißperlen“, „Girlpower“: Das sind fünf der über 100 Teams, die heuer beim Landkreislauf mitmischen. Hinter diesen klangvollen Namen steckt ein Verein – der SV Münsterhausen. „Die Teams SV Münsterhausen I, II und III zu nennen war uns einfach zu fad. Da musste etwas Pfiffiges her“, erklärt Helmut Kuhn, bei dem die organisatorischen Fäden der Landkreisläufer aus der Marktgemeinde im Mindeltal zusammen laufen.

Früher, so Kuhn, als man nur eine oder zwei Mannschaften aufbieten konnte, sei man schon unter dem Namen SV Münsterhausen aufgetreten. Doch als weitere Teams hinzukamen, da sei dann der Wunsch nach Namenänderung aufgekommen und der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Haben die Schweißperlen, Mindelläufer und No Limits bereits Landkreislauferfahrung sammeln können und zuletzt auch beim Landkreislauf in Balzhausen das Teilnehmerfeld bereichert, so kommen heuer die Fit Shoes und Girlpower neu hinzu. Letztere sind zwar alle unter 18 Jahren alt und könnten in der Jugendklasse starten. Weil dort aber nur sechs Läufer eine Mannschaft bilden, fürs Girl-Team aber acht Mädels in den Startlöchern stehen, haben sie sich für die Frauenklasse angemeldet. Damit sorgen sie auch für ein Novum: Noch nie war nämlich der SVM mit einem Frauenteam bei einem Landkreislauf vertreten. Und der wird bekanntlich heuer schon zum 30. Mal durchgeführt.

Wie weit, oder besser gesagt, wie schnell die „fitten Schuhe“ ihre SVM-Füße tragen werden, weiß Manager Helmut Kuhn nicht zu sagen. Welche von den fünf mit klangvollen Namen ausgestatteten Mannschaften wohl am besten abschneiden wird, da hat er aber eine Ahnung. „Ich denke, die No Limits werden die Nase vorn haben“, schätzt Kuhn und denkt dabei an den hervorragenden neunten Platz, den dieses Team im vergangenen Jahr unter 66 Mannschaften der Mixedklasse herausgelaufen hatte. Kuhn legt aber nicht das Hauptaugenmerk auf die Platzierung. Viel wichtiger sei es, mit möglichst vielen Mannschaften den Breitensport zu unterstützen und am Leben zu erhalten.

Ganz untypisch für die Münsterhauser Laufteams ist, dass sie sich während des ganzen Jahres gar nicht oder nur ganz vereinzelt zum gemeinsamen Lauf treffen. „Jeder trainiert für sich selbst und nur vor den Landkreisläufen findet man sich wieder zusammen“, betont Kuhn, der vor rund 20 Jahren aus familiären Gründen nach Münsterhausen kam, wo er schon bald zur wertvollen Stütze von Walter Seitel als Koordinator und Manager wurde. Der ehemalige Fußballer der SpVgg Ellzee macht diesen Job aber nach eigenen Angaben gern, vor allem wenn man sieht, dass hier das Lauffieber jedes Jahr aufs Neue ausbricht und ansteckend ist.

Beispiel: Der zwölfjährige Jannis Ostermann dreht als jüngster SVM-Starter für die Fit Shoes seine Runde, seine Schwester Hannah startet für die Girlpower und ihr Vater Guido für die Schweißperlen. Sechsmal lautet die Konstellation bei den Münsterhausern: Vater – Tochter bzw. Vater – Sohn. Helmut Kuhn indes vergießt am 6. Juli in Hochwang seine Schweißtropfen für die Schweißperlen, ist aber mit seinen 56 Jahren längst nicht der Älteste. Das ist der 63-Jährige Ulrich Seitz, dem man nachsagt, er sei noch „fit wie ein Turnschuh“. Deshalb ist unschwer zu erraten, für welches Team er an den Start gehen wird…

