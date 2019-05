vor 34 Min.

Münsterhauser setzen sich für gefährdete Haustierrassen ein

Münsterhauser Kleintierzüchter empfangen Gäste aus ganz Deutschland.

Von Werner Glogger

Klimawandel, Artenschutz und der Schutz der Natur sind momentan die großen Themen in allen Medien. Worüber dazu deutschland- und europaweit auch in Tagungen Vertreter aus Politik und diverser Organisationen diskutieren, um Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation in der Zukunft auszuloten, haben die gut 100 Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Münsterhausen (KTZV) auf ihre Weise einen nicht unbedeutenden Beitrag geleistet. Seit Jahrzehnten setzen sie sich für den Erhalt alter Haustierrassen ein. Dazu zählen Nutz- und Ziergeflügel, Vögel und Kaninchen, die sie mit viel Liebe und Herzblut artgerecht und fürsorglich unter freiem Himmel halten, für Vermehrung sorgen und die Jungtiere aufziehen. In regelmäßigen Abständen präsentieren sie ihre Schützlinge im Rahmen von Ausstellungen der Öffentlichkeit oder tauschen bei Kleintiermärkten ihre Erfahrungen aus.

Damit haben sich die Münsterhauser Kleintierzüchter einen so hohen Bekanntheitsgrad erworben, dass vor Kurzem eine 65-köpfige Reisegruppe, bestehend aus Mitgliedern des bundesweit tätigen und 1981 gegründeten Vereins „Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V.“ (GEH) den örtlichen Verein besuchte. In den Reihen der 2100 Mitglieder befinden sich Personen aus der Agrarwirtschaft, Biologie, Veterinärmedizin und anderen Bereichen, die die Ziele unterstützen. Vom Vereinssitz Witzenhausen, einer hessische Kleinstadt, aus, startete die Reisegruppe mit Teilnehmern aus ganz Deutschland von Cuxhaven bis Lindau, west- und ostdeutschen Orten, um in mehreren Tagen sechzehn aktiv tätige Vereine, ähnlich dem KTZV Münsterhausen, zu erkunden.

Seltene Tierarten: Hennen, Tauben, Hasen und ein Schwergewicht

Vereinschef Hans Aumann freute sich über den Besuch und dass die Gäste auch vom Vorsitzenden der GEL, Karl-Heinrich Göpel und der Geschäftsführerin und Organisatorin der Reise, Antje Feldmann, begleitet wurde. Lautes Gegackere und Kickeriki empfing die Besucher in der geräumigen Halle des KTZV, wo prächtige Hähne mit ihren Hennen, Tauben, Hasen und ein schwergewichtiger Putenhahn das Interesse weckten. Schließlich präsentierte ein großer Teil der heimischen Züchter seine Tiere in Boxen, versehen mit Schildern, die über Herkunft der Rasse, Entstehung der Züchtung und weitere Details Aufschluss gaben. Überwiegend waren da seltene Hühnerrassen mit teils klangvollen Namen, wie Ramelsloher, Deutscher Sperber, Melchauer, Sulmtaler, Bergische Schlotterkämme, der kräftig gebaute Deutsche Langschan oder die etwas kleineren Zwerg-Andaluser zu sehen. Besonders optisch, vor allem aber akustisch machte der Bergische Kräher auf sich aufmerksam, denn diese jahrhundertealte Rasse verdankt ihren Namen dem lang anhaltenden und lautstarken Krähen. Nicht unbeachtet blieben auch die gezeigten seltenen Rassen von Tauben, Kaninchen oder Puten und im Außengehege die Pommerngänse.

Immer mehr Haustiere stehen auf der Roten Liste

Im Verlauf der Fachsimpelei erfuhren die heimischen Züchter Wissenswertes über die Aufgaben der GEH, die sich als Ansprechpartner für die vielfältigen Belange der Erhaltungsarbeit sieht, alljährlich die „Rote Liste der gefährdeten Nutztierrassen“ ergänzt, bundesweit verschiedene Projekte initiiert oder die Arbeit der Regionalgruppen unterstützt. Leider, so GEH-Vorsitzender Pöpel, befinden sich aktuell 174 Arten der erwähnten Haustierkategorien auf der „Roten Liste“, im Jahr 1984 waren es „nur“ 56 Arten. Das Engagement jedes einzelnen Züchters und in Gemeinschaft in Vereinen könne deshalb nicht hoch genug bewertet werden.

Umso mehr waren die Gäste von den Einrichtungen des örtlichen KTZV, wie dem stattlichen und zweckmäßig ausgestatteten Vereinsheim, den Außenanlagen und von den Aktivitäten im Kreisverband Mittelschwaben (Landkreis Unterallgäu, Günzburg und Neu-Ulm) beeindruckt. Diese Tatsachen lobte auch Anton Herz, der in vielen überregionalen Ausstellungen die Funktion als Preisrichter ausübte und in seiner über 40-jährigen Amtsführung als Vorsitzender beim KTZV Mindelheim mit den Zielen der Kleintierzüchter bestens vertraut ist. Nach dem rund zweistündigen Aufenthalt in Münsterhausen machte sich die Reisegruppe auf den Weg zum nächsten Ziel in Kempten.