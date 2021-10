Auto fährt in Muttershofen Mofafahrerin an und flüchtet

Ein Mädchen wird bei dem Unfall in Muttershofen verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, um den Fahrer des schwarzen Wagens zu ermitteln.

Eine 17-jährige Mofa-Fahrerin ist am Donnerstagnachmittag in Muttershofen angefahren und verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete. Den Vorgang schildert die Polizei so: Die 17-Jährige fuhr gegen 15.45 Uhr auf der Fuggerstraße in Richtung Süden. Dabei wurde sie von einem Pkw-Fahrer überholt, obwohl Gegenverkehr kam. Der Autofahrer konnte laut Polizei den Seitenabstand zur 17-Jährigen nicht halten und streifte diese am linken Ellenbogen.

Mofafahrerin verletzt, Unfallverursacher fährt weiter

Das Mädchen erlitt dabei mehrere Prellungen. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Süden fort. Die 17-Jährige konnte lediglich angeben, dass es sich um einen schwarzen Pkw mit Mindelheimer Kennzeichen gehandelt habe. Zeugen dieses Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)