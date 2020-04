Nachkriegszeit: Das „Verdrängen“ hinter dem großen Aufbruch

Plus Auch in Mittelschwaben steht der beeindruckende Neuanfang nach 1945 steht neben einem problematischen Umgang mit der NS-Zeit.

4. April 1934: Vor dem Haus von Fridolin Rothermel hat sich eine rund 200 Personen umfassende Menschenmenge versammelt. Man nennt das „spontane“ Demonstration in der Sprache der neuen Machthaber. Doch hinter dieser „spontanen“ Demonstration stehen Hitlers Schlägertruppen der SA. Rothermel hat sein Reichstagsmandat längst verloren, aber er ist noch Bürgermeister von Ursberg – und damit den Nazis ein Dorn im Auge. Der Schachzug der Nazis gelingt. Rothermel muss sich ihrem Druck beugen und „tritt zurück“ wie man das damals nennt. Bereits im März 1934 hatten zahlreiche NS-Ortsgruppenführer, darunter auch Konrad Kling aus dem mittelschwäbischen Zentrum Krumbach, ein Redeverbot gegen ihn angestrengt. In dem entsprechenden Schreiben an die Gauleitung Schwaben der NSDAP heißt es: „Wer die nationalsozialistische Bewegung bis zuletzt mit Dreck beworfen hat, ist als Redner nicht tragbar.“

1945 kommt Rothermels Stunde

Was in diesem Moment wohl niemand ahnte: Nach der Stunde Null des Jahres 1945 wird Rothermels Stunde kommen, er wird zur prägenden Gestalt des demokratischen Neuanfangs in Mittelschwaben. Doch obwohl er genügend Gründe dafür gehabt hätte, sucht Rothermel die radikale Abrechnung mit den Nazis nicht.

Warum nicht? „Mein Vater wollte vorwärts schauen und auch Menschen, die in die falsche Richtung gegangen waren, nicht ganz fallen lassen“, sagte sein Sohn, Krumbachs Bürgermeister Willy Rothermel (1947 bis 2016) vor einigen Jahren in einem intensiven Gespräch über diese Thematik rückblickend. Willy Rothermel sagte aber auch: „Die schlimme NS-Zeit ist damals insgesamt nicht richtig aufgearbeitet worden.“ Es sind Worte, die den Geist der Nachkriegszeit durchaus treffend umschreiben.

Nur wenige Jahre nach Kriegsende kehren Vertreter der ehemaligen politischen Elite des Dritten Reiches rasch in Ämter zurück. Konrad Kling, seit dem 9. November 1934 Krumbacher Bürgermeister und NS-Ortsgruppenleiter, wird 1945, nach der Übergabe von Krumbach von den Amerikanern abgesetzt und verhaftet, rund zweieinhalb Jahre muss er in Internierungslagern in Dachau, Moosburg und Garmisch verbringen. 1952 aber wird er mit einem fulminanten Ergebnis wieder in den Krumbacher Stadtrat gewählt, schließlich 1956 sogar 2. Bürgermeister.

Aletsee von 1942 bis 1944 amtierender Bürgermeister

Franz Aletsee ist während der Herrschaft der Nazis Stellvertreter des Krumbacher Bürgermeisters Konrad Kling und nach Klings vorübergehender Einberufung von 1942 bis 1944 amtierender Bürgermeister. Zeitzeugen berichten allerdings, dass er trotz dieses Amtes der Nazi-Ideologie reserviert gegenüber gestanden habe. 1948, drei Jahre nach dem katastrophalen Ende der Naziherrschaft, rund ein Jahr vor Gründung der Bundesrepublik, wird Aletsee zum Krumbacher Bürgermeister gewählt.

Eine bemerkenswerte Kontinuität gibt es auch in Thannhausen: 1948 wird Josef Zimmermann – er war bereits während der Nazizeit von 1934 bis 1945 Thannhauser Bürgermeister – erneut für rund ein Jahr an die Spitze Thannhausens gewählt.

Der Neuanfang in Krumbach ist und bleibt maßgeblich mit dem Namen Franz Aletsee verknüpft. Er holt wichtige Behörden in die Kammelstadt, er holt die Firma Lingl nach Krumbach, er, der zahlreiche Wohnungen für die Vertriebenen bauen lässt, wird fast buchstäblich zum Baumeister der Nachkriegszeit.

Doch angesichts der Katastrophen und Brüche dieser Zeit sticht bis heute die personelle Kontinuität der kommunalpolitischen Eliten vor und nach 1945 ins Auge. Wie ist dies zu bewerten?

Ein Prosit auf Kreisausstellung im Jahr 1954 in Krumbach (von links): Bürgermeister Franz Aletsee, Landrat Dr. Fridolin Rothermel und Regierungspräsident Martini an einem Probierstand landwirtschaftlicher Produkte.

Der ehemalige Bundesfinanzminister Dr. Theo Waigel stammt wie Dr. Fridolin Rothermel aus Ursberg. Er betonte in mehreren Gesprächen mit unserer Redaktion wiederholt, dass sich Menschen wie Kling oder Aletsee in der Nazizeit nicht persönlich schuldig gemacht hätten. In der Tat liegt hier wohl auch ein entscheidender, sehr deutlicher Unterschied etwa zum berüchtigten Günzburger KZ-Arzt Dr. Josef Mengele. Kling beispielsweise werden auch in seiner Zeit als NS-Bürgermeister Züge großer menschlicher Gerechtigkeit zugeschrieben.

„Kritiklos das Naziregime akzeptiert“

Waigel sagt aber auch, dass diese Politikergeneration „oft kritiklos das Naziregime akzeptiert“ hätte. „Viele dachten autoritär, manche noch monarchistisch. Sie standen der Demokratie lange skeptisch gegenüber.“ Auffallend sei, dass Politiker wie Kling und Aletsee in der Öffentlichkeit nach 1945 nie über ihre Rolle in der Nazizeit gesprochen hätten.

Man hat sie wohl auch nicht danach gefragt. „Die Entnazifizierung war innerhalb der Bevölkerung Krumbachs sehr unpopulär. Die ortsanwesenden amerikanischen Berichterstatter meinten im August 1946, dass nur ungefähr fünf Prozent der Deutschen das Gesetz unterstützen. Der Rest zeige passiven Widerstand“, schreibt Dr. Barbara Sallinger im zweiten Band der Krumbacher Stadtchronik. Barbara Sallinger hat die Nachkriegszeit und den Umgang mit der NS-Zeit in der Stadtchronik umfassend dargestellt. Arbeiten dieser Qualität sind nicht selbstverständlich. Dies hat unter anderem Bezirksheimatpfleger Dr. Peter Fassl immer wieder betont. „Einem schwierigen Kapitel in der Geschichte widmen sich die Beiträge dieses Bandes: Der Darstellung der Zeit des Nationalsozialismus und seiner historischen Einbettung in der Ortsgeschichte, ein Thema, das man lange Zeit gemieden hat und das man auch heute noch nicht ganz selbstverständlich aufgreift“, schreibt Fassl einführend in dem 2014 erschienenen Band „Die NS-Zeit in Ortsgeschichten (Schriftenreihe der Bezirksheimatpflege Schwaben). Barbara Sallinger ergänzt im selben Band: „Die NS-Zeit vor Ort war ein heißes Eisen, man ließ lieber die Finger davon.

Beim Bundesmusikfest im Juli 1961: Franz und Cilli Aletsee mit ihren beiden damals vier- und sechsjährigen Kindern Franz und Maria-Cäcilie. Bild: Archiv des Amts für Ländliche Entwicklung

In diesen Tagen richten sich unsere Blicke wieder verstärkt auf das Kriegsende 1945. Und in manchen Geschichten taucht da auch der Name Hans Rosenthal auf. So mancher, der sich noch an seine geradezu legendären „Dalli-Dalli“-Shows in den 70er und 80er-Jahren erinnern kann, gerät noch heute ins Schwärmen. Rosental, 1925 in Berlin geboren, war Jude. Nur mit viel Glück entgeht er dem Holocaust und überlebt die Nazizeit. Danach sucht er nicht Abrechnung, sondern er vermittelt Lebensfreude und so wird sein Leben wohl zu einer der beeindruckendsten deutschen Biografien des 20. Jahrhunderts.

Er vermittelt diese Lebensfreude vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Verwerfungen der Nachkriegszeit, die Spiegel-Autor Tim Pröse vor Kurzem in einem Beitrag aufgriff: „Wie viele alte SS-Männer oder ganz normale Nazis müssen sich wunderbar schmerzfrei amüsiert haben über diesen ,netten Juden’, der so harmlose Späße machte im Nachkriegsdeutschland? Der sie so verständnisvoll verschonte mit ihrer eigenen Vergangenheit. Der niemals bitter war, immer fröhlich.“

Das Verdrängen des Abgrunds

Den Abgrund der NS-Zeit verdrängen: Das war offensichtlich vor allem in den späten 40er-Jahren und 50er-Jahren auch die Stimmungslage vieler Menschen. Krumbach steht für die Stimmungslage im gesamten besetzten Deutschland. In einem vor einigen Jahren erschienenen „Spiegel-Special“ zu „Wirtschaftswunder“ und Wiederaufbau begegnen wir bemerkenswerten Zahlen. Bis zu 250000 Menschen waren während der NS-Diktatur am Holocaust unmittelbar beteiligt. Wie viele mussten büßen?

Vor den Gerichten der Siegermächte und im Ausland, in Polen, Jugoslawien oder Israel könnten es bis zu 60000 gewesen sein. Im Osten Deutschlands waren es lediglich rund 12800 Personen, in Westdeutschland nicht mehr als zirka 6500 Personen. Das Urteil von Autor Georg Bönisch fällt bitter aus: „Dies gehört zur Bilanz eines Rechtsstaates, der Bundesrepublik Deutschland.“ Ist dies also, wie es Margarete und Alexander Mitscherlich in ihrem 1967 erschienenen Buch formulierten, die „Unfähigkeit zu trauern“? Oder gar, wie es der bekannte Publizist Ralph Giordano nannte, die „zweite Schuld“?

1945 halten es noch 80 Prozent der Bürger für richtig, die NS-Führer anzuklagen, 1950 sind gerade einmal noch 38 Prozent dafür. Man spricht von „Siegerjustiz“, Kriegsverbrecher heißen nun nicht mehr Kriegsverbrecher, sondern oft „Kriegsverurteilte“.

Dabei ist unbestritten, dass sich gerade die amerikanische Besatzungsmacht zunächst um eine rigorose Entnazifizierung bemüht. In ihrer Besatzungszone, zu der auch Mittelschwaben gehört, müssen insgesamt 13,4 Millionen Deutsche über 18 Jahre einen Fragebogen mit 131 Positionen ausfüllen. Die Menschen werden als „Hauptschuldiger“, „Belasteter“, „Minderbelasteter“, „Mitläufer“ oder „Entlasteter“ eingestuft.

Übertragung an deutsche Dienststellen

Im März 1946 werden Entnazifizierungsverfahren offiziell an deutsche Dienststellen übertragen, dafür werden sogenannte Spruchkammern eingerichtet. Im Mai 1946 beginnt der Entnazifizierungsausschuss Thannhausen, im August 1946 die Spruchkammer in Krumbach mit ihrer Arbeit (Gasthof Traube). Es ist eine Zeit, in der sich die Stimmung in der Bevölkerung in Sachen Entnazifizierung langsam zu verändern beginnt. „Die Sorgen des alltäglichen Lebens in dem Chaos unmittelbar nach Kriegsende ließen die Aufarbeitung der eigenen NS-Vergangenheit nicht gerade oben auf der Prioritätenliste rangieren“, schreibt Historikern Claudia Kalesse in ihrem 2006 erschienenen Aufsatz in dem Band „Das Kriegsende in Bayerisch-Schwaben“. Dieser wiederum von Bezirksheimatpfleger herausgegebene Band gilt bis heute mit Blick auf Kriegsende und Nachkriegszeit in der Region als wegweisend.

Mit seinem "Dienstmotorrad" fuhr Dr. Rothermel fast jeden Tag von Bayersried ins Krumbacher Landratsamt. Bild: Sammlung Rothermel

Dr. Theo Waigel, Jahrgang 1939, erinnerte sich in mehreren Gesprächen rückblickend: „Wer die Aufmerksamkeit auf NS-Verbrechen lenkte, wurde schnell als Nestbeschmutzer beschimpft.“ Die Spruchkammern werden, wie Claudia Kalesse es nennt, schließlich zur „Mitläuferfabrik“.

Andererseits gilt es als unbestritten, dass es ein regelrechtes Millionenheer politisch desorientierter, mitunter auch politisch desinteressierter NS-Mitläufer gab. Der Publizist Eugen Kogon betonte, dass es nur die Alternative zwischen Ausgrenzung und Integration gab.

Doch wo ist die Grenze zwischen Täter und „Mitläufer“? Einiges spricht dafür, dass diese Grenze in der frühen Bundesrepublik bisweilen sehr großzügig gezogen wurde. Im Wiesbadener Bundeskriminalamt waren die meisten der rund 50 führenden Beamten in der NS-Zeit bei der Gestapo, den Einsatzgruppen oder der Geheimen Feldpolizei, die sich in Osteuropa an der Ermordung der jüdischen Bevölkerung beteiligt hatte. Chef in Adenauers Bundeskanzleramt wird Hans Globke, Mitverfasser des offiziellen Kommentars zu den berüchtigten Nürnberger Rassegesetzen. Es gibt öffentliche Solidarität mit Mördern. Zum Beispiel mit Martin Sandberger, in Estland Führer eines Sonderkommandos und damit direkt verantwortlich für die Ermordung zahlreicher Juden. Zunächst 1948 in Nürnberg zum Tode verurteilt, sitzt er in Landsberg als „Lebenslänglicher“ an einem historischen Ort ein – um dann zehn Jahre nach seinem Prozess entlassen zu werden. Im Zuge des „Kalten Krieges“ rückt das neue Feindbild Kommunismus schnell in den Vordergrund – und damit die Entnazifizierung in den Hintergrund.

Im Oktober 1948 verzichten die Amerikaner in ihrer Zone auf eine Überwachung der Entnazifizierungsverfahren. Am 15. Dezember 1950 empfiehlt der Bundestag die Beendigung der Entnazifizierung. Bayern verabschiedet ein „Abschlussgesetz“ am 11. August 1954. Der Artikel 131 des Grundgesetzes ermöglicht vielen Beamten der NS-Zeit die Fortsetzung ihrer Arbeit im neuen, demokratischen Staat.

Ein „kollektives Schlussstrichdenken“

Die Bilanz, die Historikerin Claudia Kalesse schildert, spricht eine eindeutige Sprache: „Bayernweit waren über 6,7 Millionen Fragebögen überprüft worden. Davon wurden 72 Prozent als nicht betroffen eingestuft (Amerikaner vorher: nur 49 Prozent). Von den übrigen kamen 80,6 Prozent in den Genuss einer Amnestie, entlastet wurden 0,5 Prozent. An Hauptschuldigen wurden lediglich 0,04 Prozent erfasst, an Belasteten 0,6 Prozent.“ Diese Bilanz spiegelt auch den Verlauf in Mittelschwaben wider. „Pragmatismus hinsichtlich des Wiederaufbaus von Wirtschaft und Verwaltung bestimmte ein kollektives Schlussstrichdenken“, urteilt Kalesse weiter.

Bemerkenswert bleibt bis heute jedoch auch etwas anderes: Die ehemaligen Funktionäre des Naziregimes haben, nachdem sie in der Bundesrepublik in neue Ämter hineingefunden hatten, nie ernsthaft versucht, die neue demokratische Ordnung infrage zu stellen. Der Politologe Kurt Sontheimer kommt zu dem Ergebnis, dass diese Menschen gar „beflissene Diener“ des neuen demokratischen Systems geworden seien. Sontheimer weiter: „Von einer Kontinuität nationalsozialistischen Denkens und Handelns kann nicht gesprochen werden.“ Ähnlich sieht dies Theo Waigel mit Blick auf die Nachkriegszeit in der heimischen Region hinsichtlich der Rollen Konrad Klings oder Franz Aletsees: „In der Nachkriegszeit fand diese Politikergeneration aber allmählich in die neue Demokratie hinein. Und: In der schwierigen Nachkriegszeit brauchte man ihre Fähigkeiten.“

Eine ungewöhnliche Kombination von Politikern

So findet beim Aufbau Mittelschwabens eine bemerkenswerte Kombination von Politikern zusammen. Maßgebend sind Persönlichkeiten wie der von den Nazis verfolgte Landrat und Bauernpräsident Fridolin Rothermel und der von den Nazis vorübergehend verhaftete Erwin Bosch, Begründer der Ortsgruppe der Kommunisten in Krumbach – aber auch Franz Aletsee und Konrad Kling, die während der NS-Herrschaft wichtige Ämter bekleidet hatten. Ihre großen Leistungen in der Nachkriegszeit (im Buch „Am seidenen Faden“ haben wir sie umfassend beschrieben) sind unbestritten.

Stolzer Vater mit seinen beiden jüngsten Söhnen Willi (links) und Wolfgang Rothermel. Bild: Sammlung Rothermel

Dabei zeigt sich bei allen Brüchen und schlimmen Fehlern im Umgang mit der NS-Vergangenheit schließlich doch der Geist des neuen Staates. Kurt Sontheimer beschreibt ihn: „Die Bundesrepublik verstand sich als bewusstes Gegenstück zu dem vorherigen Regime. Und sie verstand es durch die Entschiedenheit ihrer geistig-politischen Standortbestimmung auch, die vielen, die den Nationalsozialismus gläubig unterstützt hatten, in ihre Ordnung einzubauen und dort heimisch werden zu lassen.“ Das demokratische Fundament: Anders als in der Weimarer Zeit ist es in der Bundesrepublik Deutschland fest.

US-Soldaten während ihres Vormarsches in Mittelschwaben im Frühjahr 1945. Bild: Fliegerhorstverein/Archiv Remp

