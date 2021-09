Arbeiten beim Kreisverkehr Nattenhausen kommen gut voran

Plus Es geht weiter mit den Bauarbeiten am Kreisverkehr Nattenhausen. Verkehrsteilnehmer müssen aber noch bis 15. Oktober Umleitungen von und nach Breitenthal fahren.

Das Aussehen des neuen Kreisverkehrs im Westen von Nattenhausen nimmt schon konkrete Formen an. Wie auf unserem Bild zu sehen ist, sind die Kreiselmitte und die herumführende Fahrbahn sowie die vier Zu- beziehungsweise Abfahrten schon zu erkennen.