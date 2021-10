Kreisverkehr in Betrieb: Gefahrenstelle bei Nattenhausen ist entschärft

Plus Der neue Kreisverkehr westlich von Nattenhausen ist jetzt offiziell für den Verkehr freigegeben. Welche Vorteile der Kreisel im Günztal bringt.

Dichte Nebelschwaden waberten noch durch das Günztal als sich die Vertreter von Behörden, Polizei, Planungsbüro, Baufirma, der politischen Gemeinde und der Pfarrgemeinde am Mittwochvormittag am westlichen Ortseingang von Nattenhausen zur offiziellen Verkehrsfreigabe des neuen Kreisverkehrs einfanden. Nattenhausen und Breitenthal können jetzt wieder ohne Umleitungen erreicht werden. Und damit ist auch eine Gefahrenstelle entschärft.