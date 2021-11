Er wollte nur anklopfen: Betrunkener schlägt Scheibe ein

In Neuburg an der Kammel wollte der junge Mann bei einem Bekannten klopfen. Aufgrund seines Alkoholpegels konnte er die Kraft dabei nicht richtig dosieren und verletzte sich auch noch.

Ungeschicktes Verhalten eines betrunkenen 18-Jährigen hatte am Freitag weitreichende Folgen in Neuburg/Kammel. Wie die Polizei berichtet, wollte am Freitag gegen 22.30 Uhr ein 18-Jähriger bei einem Bekannten seinen Pullover abholen. Hierbei gerieten die beiden in einen Streit. In dessen Folge klopfte der 18-Jährige stark gegen eine Scheibe - so stark, dass diese zu Bruch ging und sich der 18-Jährige selbst an der Hand verletzte.

Bevor der 18-Jährige ins Krankenhaus gebracht wurde, ergab ein durchgeführter Alkoholtest einen Wert von 1,7 Promille, so die Polizei. Der Schaden an der Scheibe wird etwa auf 150 Euro beziffert. Den 18-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (AZ)