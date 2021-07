JU gründet neuen Ortsverband für Neuburg und Kammeltal

Plus Junge Politikinteressierte aus Neuburg und Kammeltal wollen sich zusammenschließen. An ihrer Spitze: JU-Kreisrat Christoph Bader aus Naichen.

Noch in diesem Jahr wird im Bereich des Marktes Neuburg und der Gemeinde Kammeltal ein gemeinsamer Ortsverband der Jungen Union (JU) gegründet. "Die Weichen sind gestellt", so Christoph Bader. Der 27-jährige studierte Landwirt aus Naichen hat die Initiative ergriffen und genügend Mitstreiter für die Vereinsgründung gefunden. Der neue Ortsverband soll künftig beide Kommunen gleichermaßen vertreten.