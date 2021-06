Starkoch Schuhbeck lobt die Kochkünste der Neuburger Schlossherrin

Plus Gabriela Baumann verpasst in der Kochsendung "Die Küchenschlacht" knapp den Wochensieg. Von Alfons Schuhbeck gibt es aber große Anerkennung.

Pech für Neuburgs Schlossherrin Gabriela Baumann im Finale der Kochsendung "Die Küchenschlacht". Eine Kleinigkeit nahm ihr den Wochensieg. "Das Selleriepüree könnte sahniger sein", so Juror Christoph Rüffer. "Es war eine sehr knappe Entscheidung", bestätigte auch Moderator und Starkoch Alfons Schuhbeck nach Ausstrahlung der finalen Sendung gegenüber unserer Zeitung. "Gabriela hat super gekocht, sehr souverän, sehr sauber, perfekt und stimmig", lobte Schuhbeck die Kochkünste der in Günzburg wohnenden Neuburger Schlossherrin. Der Fernsehkoch war spontan für ein Telefonat mit unserer Redaktion bereit.