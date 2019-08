vor 2 Min.

Neuburg: Unbekannter Täter schlägt Heckscheibe ein

In Neuburg an der Kammel wurde die Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise (Symbolbild).

Fahrzeug einer 21-jährigen wird demoliert. Die Polizei Krumbach bittet um Hinweise.

Ein 28-Jähriger wurde am Samstag in Neuburg durch einen lauten Knall geweckt. Er sah beim Blick nach draußen einen jungen Mann in weißem T-Shirt wegrennen. Als er aus dem Haus ging, sah er, dass die Heckscheibe des Pkws einer 21-jähirgen Fahrzeughalterin eingeschlagen war. Der Pkw der Geschädigten parkte laut Bericht der Polizei in der Straße Hinter den Gärten 3 in Neuburg. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Polizei Krumbach bittet um Hinweise unter 08282/905-0. (zg)

