Neuburg macht sich an die Reparatur der Turnhalle

Seit Jahren dringt an einer Stelle über das Dach der Sporthalle in Neuburg Wasser in den Innenraum. Die Ursache wird gerichtlich geklärt.

Das Dach der Grundschul-Turnhalle ist nicht dicht. Der Fall ging bereits vor Gericht. Ärger gibt es auch über die Schulbus-Verbindung.

Von Dieter Jehle

Seit Jahren dringt an einer Stelle über das Dach Wasser in die Sporthalle bei der Christoph-Rodt-Grundschule in Neuburg. Marktrat Christian Thurn sprach das Thema jetzt öffentlich an. „Ich befürchte nicht absehbare Folgeschäden, wenn wir jetzt nicht in Vorleistung gehen und die Reparatur endlich in Angriff nehmen“, so der Marktrat. Thurn möchte keine richterliche Entscheidung mehr abwarten.

Hin und wieder stehen auf dem Fußboden am Übergang zwischen Sporthalle und Schule einige Eimer. Kein schöner Anblick für eine Schule, die erst vor zehn Jahren eingeweiht wurde. Oben an einer Stelle unter dem Dach erkennt man Spuren von eingetretenem Wasser. Laut Thurn trete das Wasser seit etwa vier Jahren ein. Er möchte nun, dass die Schadstelle zunächst auf Kosten des Marktes Neuburg repariert wird. Bürgermeister Schlögl ist auf Nachfrage unserer Zeitung zurückhaltend. Er verweist auf ein anhängiges Gerichtsverfahren vor dem Amtsgericht Memmingen. „Mittlerweile wurde nach langen hin und her der Schaden von einem Sachverständigen geprüft“, so Schlögl. Der Markt Neuburg sucht die Ursache. Näher möchte sich der Rathauschef nicht äußern und verweist auf das anhängige Gerichtsverfahren. „Wir stehen aber jetzt am Ende eines langwierigen Prozesses“, so Schlögl. Demnächst stehe eine Entscheidung des Gerichtes an. Eine konkrete Schadensgröße in Euro nennt er nicht. Nur so viel, dass bei einer Sanierung das Dach wieder abgedeckt werden muss und es sich um eine aufwendige Maßnahme handeln wird.

Der Schulbus hat immer wieder Verspätung

Massiv ärgerte sich Thurn zudem über den Schulbusverkehr von Edelstetten nach Krumbach. „Seit Schulbeginn hatte der Bus mindestens schon zehn bis fünfzehn Mal eine massive Verspätung“, so Thurn. Dies wolle er nicht mehr länger hinnehmen. „Wir zahlen ja auch für den Schulbus“, sagte Thurn. Die Kinder kämen dann immer zu spät zur Schule. Markrätin Evelyn Zimbelmann sprach ebenfalls von Problemen im Bereich Wattenweiler. „Wir werden mit dem Busunternehmen Kontakt aufnehmen“, versprach Bürgermeister Rainer Schlögl.

Ein in Langenhaslach ansässiges Bauunternehmen möchte auf seinem Grundstück in der Kaiserbauerstraße eine Überdachung mit einer Länge von 26 Metern und einer Breite von 12 Meter errichten. Grundsätzlich hatten die Markträte keine Bedenken. „Wichtig ist nur, dass die Hecke entlang der Straße als Schallschutz stehen bleibt“, forderte Stefan Zimmer.

Neues Baugebiet in Langenhaslach

Nördlich des Mühlweges in Langenhaslach soll ein kleines Baugebiet mit elf Bauplätzen entstehen. Die Bauplätze haben im Durchschnitt eine Größe von 720 Quadratmeter. „Bei der Bauplatzgröße sind wir noch variabel“, so Bürgermeister Schlögl. Die Markträte wünschen ähnlich wie in Wattenweiler eine relativ offene Bauweise. Allerdings sollen dort keine Häuser mit Flachdach entstehen. „Dies passt nicht in die Ortsrandlage“, sagte Marktrat Bernhard Sonner. Trotz dreier Gegenstimmen kam sein Vorschlag bei den übrigen Markträten an. Nun können sich Interessierte für die künftigen Bauplätze im Neuburger Rathaus melden.

Der Markt Neuburg wird die Volkshochschule Krumbach mit einem Zuschuss von 800 Euro unterstützen. Marktrat Josef Hösle sprach von einer sinnvollen Förderung einer wichtigen Bildungseinrichtung.

„Es passt“, sagte Finanzausschussvorsitzender Bernhard Sonner. Zusammen mit den Mitgliedern seines Ausschusses prüfte er die Jahresrechnung 2017. Verwaltung und Bürgermeister wurden entlastet.

Für den Friedhof in Langenhaslach erstellt die Gartenkreisfachberaterin einen Vorschlag für einen Standort für die Urnenräber und noch erforderliche Grünmaßnahmen. „Der Gestaltungsplan wird uns zu Beginn des nächsten Jahres vorliegen“, sagte Schlögl.

