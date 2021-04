Neuburger Räte zu Sportzentrum: Krumbach soll "in die Gänge kommen"

Plus Mehrere Neuburger Markträte drücken ihr Unverständnis über die Entwicklung bezüglich des Sportzentrums in Krumbach aus.

Die Stadt Krumbach soll hinsichtlich des Neubaus beziehungsweise der Sanierung des Schulsportzentrums „in die Gänge“ kommen. Als mitbeteiligter Sachaufwandsträger meldet sich jetzt offiziell der Markt Neuburg zu Wort und gibt ein deutliches Signal.

Die politischen Entscheidungsträger der Stadt Krumbach sollen die geplanten Baumaßnahmen nicht weiter verzögern, da dadurch die Baukosten unnötig in die Höhe getrieben werden, waren sich die Neuburger Bürgervertreter in der Marktratssitzung einig.

Neben der Stadt Krumbach, dem Landkreis Günzburg und den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach gehört der Markt Neuburg zu den Sachaufwandsträgern des Krumbacher Großprojektes. 51 Schüler aus Neuburg und seinen Ortsteilen besuchen aktuell die Mittelschule in Krumbach, 58 gehen in die Realschule. Der Anteil des Marktes Neuburg an den Baukosten liegt laut einer Schätzung aus dem Jahre 2019 bei rund 1,1 Millionen Euro. „Je nach Beteiligung des Landkreises kann dieser Betrag sogar noch höher ausfallen“, befürch-tet Neuburgs Rathauschef Markus Dopfer.

Umso überraschter zeigte sich jetzt Dopfer über das Bürgerbegehren. „Eine weitere Verzögerung führt zu weiteren steigenden Baukosten“, ist sich der Bürgermeister sicher. Der Neuburger Anteil werde sich dadurch und durch weitere vertiefende Planungen erheblich erhöhen. Ausdrücklich betonte Dopfer, dass es sich hier nicht um eine Kritik an der Stadtverwaltung, sondern vielmehr an ein Signal an die zuständigen Entscheidungsträger handle. Deutliche Worte in Richtung Krumbach kamen von einigen Neuburger Markträten. Klaus Jekle: „Das Rumgeeiere seit 2014 ist nicht in Ordnung. Krumbach muss jetzt endlich zu Potte kommen. Die Baukosten steigen in nächster Zeit immens. Das Thema wäre längst durch.“

Der Appell: „Endlich Gas geben“

Peter Wagner bedauerte, dass immer mehr Gelder für Planungskosten ausgegeben werden. Sein Un-verständnis drückte auch Johannes Huber aus. Seiner Ansicht nach stoße die Vorgehensweise mittlerweile bei vielen Krumbachern auf Unverständnis. „Endlich Gas geben“, lautete der Appell von Max Hildebrand in Richtung Krumbach. Der Vorschlag von Otto Bader, die Neuburger Beteiligung zu deckeln, sei laut Bürgermeister Markus Dopfer rechtlich nicht umsetzbar. Eine Empfehlung hinsichtlich Neubau oder Sanierung wollten die Markträte nicht aussprechen, da ihnen Details nicht bekannt sind. Doch eine Tendenz war eindeutig zu vernehmen. Die Mehrheit der Neuburger Markträte würde einen Neubau bevorzugen.