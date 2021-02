06:00 Uhr

Neue Kita: So sieht der Ort für Kinder in Thannhausen aus

Plus Was die neue Kindertagesstätte in Thannhausen auszeichnet, welche Arbeitsschwerpunkte sich das Team gesetzt hat, wann sie öffnet und welche Öffnungszeiten sie dann hat.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Groß, geräumig und grau, das sind die ersten Eindrücke beim Betreten des „Kinderhaus Löwenzahn“, der dritten Kindertagesstätte in Thannhausen, die noch im Februar ihren Betrieb aufnehmen soll. Man könnte den Eindruck bekommen, den Eingangsbereich eines neuen mittelständischen Unternehmens zu betreten. Das jedenfalls signalisieren die gedeckten Farben, es dominieren Grau und Weiß. Lediglich das Blumendekor an der Glasfront, etwa einen halben Meter hoch, lässt ahnen, dass hier bald Kinder einziehen sollen.

Dass die Räume so steril wirken, das ist ganz im Sinn der Kindergartenleiterin Petra Fälschle und ihres Teams. Erst mit dem Kinderlachen und Kinderspiel sollen die Farben Einzug ins Gebäude halten. Die Kinder sollen ihr Kinderhaus selbst gestalten dürfen. Alles soll wachsen und sich entwickeln dürfen und das wäre bei einem von Erwachsenen fertig und unveränderbar errichteten Gebäude eben nicht möglich.

Gesunde Ernährung ist im Kindergarten Thannhausen wichtig

Das Selber-Machen, Selber-Entscheiden und Selbstwirksamkeit-Spüren der Kinder haben einen hohen Stellenwert in der pädagogischen Arbeit des Teams. Das gilt insbesondere auch für den Tagesablauf, der mit einem gesunden Frühstück beginnen soll, das von den Kindern selbst zubereitet wird. Tag für Tag sollen die Kinder ein Frühstücksbuffet vorbereiten, am besten indem sie selbst gezogene und frisch geerntete Kräuter verwenden oder Gemüse aus Eigenanbau. Bei so einer Aktion kämen viele Erfahrungen zum Tragen, die für die kindliche Entwicklung wichtig seien, erklärt Petra Fälschle: der Wert des Frühstücks, der Wert von Gemeinschaft, das Kennenlernen von Lebensmitteln und gesunder Ernährung und das Wissen darum, wo Lebensmittel herkommen.

Die Lage des neuen Kindergartens ist herrlich. Er ist von alten Bäumen umgeben, thront gleichsam über dem Mindeltal und bei guter Sicht zeigt sich die Alpenkette. Die Lage in der Natur deutet Petra Fälschle gleichsam als Verpflichtung, dem Thema „Natur und Umwelt“ besondere Beachtung zu schenken. Hochbeete werden angelegt werden für die Kinder und der Garten wird natürlich Spielplatz sein, zugleich aber als Erfahrungsraum genutzt werden, um Kindern mit Vorgängen in der Natur vertraut zu machen.

Die Kindertagesstätte in Thannhausen bietet viel Platz

Vier Gruppen werden im „Kinderhaus Löwenzahn“ Platz finden, zwei Krippengruppen und zwei Kindergartengruppen. Die Gruppenräume haben durch ihre Ausstattung unterschiedliche funktionale Schwerpunkte: Klettern/Bewegung oder Sprachentwicklung bei den Krippenkindern, Motorik und Sinneserfahrung bei den Kindergartenkindern. Zwischen den Gruppenräumen liegt jeweils der Sanitärbereich. Zusätzlich gibt einen Bewegungsraum, ein Atelier, mehrere Funktionsräume, die beiden großen Spielhallen, Mensaräume und Küchen. Das Raumangebot ist üppig. Man werde sich schwertun, in der Umgebung eine Kindertagesstätte zu finden, die solche Räumlichkeiten biete, meint Bürgermeister Alois Held.

Noch in diesem Monat soll die dritte Kindertagesstätte in Thannhausen den Betrieb aufnehmen. In der Endphase der Bauarbeiten ist das Gebäude nur durch einen provisorischen Weg erreichbar. Bild: Dr. Heinrich Lindenmayr

Das außergewöhnliche Platzangebot sei dem Umstand geschuldet, dass es sich um einen Umbau und nicht um einen Neubau handle. Das Gebäude, das vormals der Stadt Augsburg als Schullandheim diente, zu erhalten und einer neuen Funktion zuzuführen, das sei auch eine Art von Ressourcenschonung, sagt der Rathauschef. Dem Ziel der Nachhaltigkeit dienten auch die Wärmedämmung des Gebäudes, die Pelletheizung und die Lüftungsanlage. Nachhaltigkeit ist auch für Petra Fälschle ein wichtiges Thema. Einmalgeschirr aus Plastik, Pappbecher, Gebrauchsartikel von kurzer Lebensdauer werde es bei ihr nicht geben.

Auf eine Lebensdauer von 40 Jahren taxiert die erfahrene Erzieherin – sie war vor dem Wechsel nach Thannhausen Kindergartenleiterin in Offingen – das Mobiliar der Einrichtung. Petra Fälschle ist die Freude an ihrer neuen Aufgabe anzumerken. Sie war in die Baubesprechungen einbezogen und zeigt mit Stolz die vielen bis ins Detail durchdachten Lösungen im Haus, beispielsweise die von drei Seiten zugänglichen Waschbecken der Kinder oder die hochklappbaren Abstellgitter für die Schuhe. Bei jedem Spiegel im Haus kann sie erklären, warum er diese Größe hat und optimal an dem Platz ist, an dem er hängt.

Noch im Februar will das Kinderhaus öffnen

Noch im Februar werde das Haus öffnen, sagt Petra Fälschle, auf einen exakten Termin wollte sie sich nicht festlegen. Schrittweise werde man die Gruppen aufbauen, womöglich in der ersten Zeit sich auch für interessierte Familien aus den Nachbargemeinden öffnen. Ganz gleich, wie es kommen wird, eines ist sicher. Das neue Kinderhaus, dessen Träger das Bayerische Rote Kreuz, Kreisgruppe Günzburg ist, wird der Kinderbetreuung in Thannhausen und Umgebung neue Impulse geben, auch durch die üppigen Betreuungszeiten: Montag bis Donnerstag von 6.30 bis 17.30 Uhr und am Freitag von 6.30 bis 16 Uhr.

