Neunjährige wird von Auto erfasst und leicht verletzt

In Krumbach ereignete sich ein Unfall: Eine neunjährige Fahrradfahrerin wurde von einem Auto erfasst und leicht verletzt.

Am Freitag um circa 19.15 Uhr ereignete sich in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Auto und einem Fahrrad, bei dem die neunjährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Sie fuhr zuvor an eine Kreuzung heran und übersah dabei die von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 49-jährige Autofahrerin.

Es kam zum Zusammenstoß beider Parteien, in dessen Folge die Fahrradfahrerin glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Am Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 200 Euro. (zg)

