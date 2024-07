"Die Nerven" rocken als Headliner das Ackerbeat-Festival bei Waltenhausen

Es ist wieder Ackerbeat am Freitag/Samstag, 19./20. Juli und dieses Kult-Open-air-Festival wartet dieses Mal mit Headlinern auf, die man nicht auf so einem kleinen Festival auf dem flachen Land in Schwaben erwartet. Die Band „Die Nerven“, die inzwischen richtig bekannt ist in Deutschland, wird am Freitag ab 22 Uhr die Bühne rocken. Klar ist, es wird laut, es wird sozialkritisch, es wird melancholisch und irgendwie ist eine unterschwellige Wut auch stets in den deutschen Texten der Noise-Rockband zu spüren. Wir sprachen mit Festival-Organisator Axel Brandt, auf dessen Wiese bei Waltenhausen das Festival steigt, wie er die Musiker nach Waltenhausen locken konnte.

