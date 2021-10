Vier Einsätze für die Feuerwehr Obergessertshausen

Plus Corona schränkte in Obergessertshausen die Aktivitäten von Feuerwehr und Verein stark ein. Ein Feuerwehrmann wurde für 40 Jahre aktiven Dienst geehrt.

Es waren eigentlich 14 Übungen für das Jahr 2020 eingeplant, aber bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie konnten in Obergessertshausen nur einige stattfinden, danach ruhte der Übungsbetrieb. Das berichtete Kommandant Anton Gassner bei der Jahresversammlung. Diese fand wegen der Corona-Bestimmungen im großen Probenraum der Musikkapelle im Obergeschoss des Bürgerhauses statt. Von wenigen Festen und Veranstaltungen sprach Robert Weichtmann, Vor­sit­­zender des Feuerwehrvereins, bei der Versammlung.