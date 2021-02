17:00 Uhr

Oberrieder Weiher: Zwei Leitern, die für eine Rettung wichtig sind

Plus Am Oberrieder Weiher demonstriert die Wasserwacht, welch wichtige Rolle zwei Leitern bei der Rettung spielen können. In welchen Situationen es im Weiherbereich gefährlich werden könnte.

Von Emil Neuhäusler

Im Sommer, aber auch im Winter ist der Oberrieder Weiher für die Naherholung eine erste Adresse. Doch Gewässer können bekanntlich auch mit Gefahren verbunden sein. In solch kritischen Situationen (etwa, wenn eine Person auf dünnem Eis einbricht) ist die Wasserwacht gefordert. Ihre Ausrüstung wird nun durch zwei Rettungsleitern ergänzt. Vor Ort wurde jetzt noch einmal demonstriert, warum diese Leitern so wichtig sein können.

Die beiden 2,5 Meter langen Leitern wurden auf Vorschlag der Wasserwacht zum einen so leicht gebaut, dass sie auch von Frauen und Kindern in Einsatz gebracht werden können und zum anderen mit roter Farbe angestrichen, damit sie an ihren Standorten am Kiosk und am Steg im Notfall nicht übersehen werden können.

Die Rettungsleitern wurden von Auszubildenden der Schreinerei Pro Arbeit in Günzburg gefertigt. Die gemeinnützige Gesellschaft sei ein Segen für alle, die bei der Ausbildung eine besondere Unterstützung benötigen, hob Landrat Hans Reichhart hervor.

Auf was bei einer Rettungsaktion zu achten ist

Angeschafft wurden die beiden Rettungsleitern auf Antrag der Wasserwacht Krumbach, welche an vorderster Stelle für die Sicherheit am See verantwortlich ist. Falls wirklich eine Person bei schwachem Eis einbrechen würde, erklärte der zweite stellvertretende Vorstandsvorsitzende Nico Harder, stehe an erster Stelle das Absetzen des Notrufes über die 112. Dann erst solle der mutige Ersthelfer mit der Rettungsleiter, die eine optimale Gewichtsverteilung auf dem Eis ermöglicht, zum Verunglückten „hinrobben“, um ihn aus der Gefahrensituation herauszuholen.

Dabei sei zum eigenen Schutz unbedingt vom Hand reichen abzusehen, ein Schal oder Ast könnte als Mittel zum Abschleppen dienen. Geplant war bei der Übergabe eine Rettungsübung mit der neuen Leiter, die jedoch wegen des fehlenden Eises ausfallen musste.

Stattdessen demonstrierten die anwesenden Aktiven der Wasserwacht Krumbach die Rettung eines Ertrinkenden in der Person des Kreisgeschäftsführers des BRK-Kreisverbandes Günzburg Daniel Freuding mit einem Eisrettungsschlitten.

Der Technische Leiter der Wasserwacht Krumbach Markus Klemmer erläuterte den Einsatz der Krumbacher Wasserwacht am Oberrieder Weiher. In den Sommermonaten ist die Wasserwacht an den Sonntagen von 13 bis 18 Uhr mit einem Fahrzeug, einem Boot und mindestens fünf Mann Besatzung vor Ort.

Was die Schnelleinsatzgruppe leistet

Dabei leistet sie bei vielfältigen Verletzungen Erste Hilfe und steht natürlich auch mit Rettungstauchern parat, um Ertrinkende zu retten und diese bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu versorgen. Für Einsätze außerhalb des Sonntags und im Winter steht eine Schnelleinsatzgruppe bereit, deren Mitglieder über die Rettungsleitstelle in Notfällen alarmiert werden können.

In ihrer Doppelfunktion als erste Bürgermeisterin der Gemeinde Breitenthal und Geschäftsführerin der Breitenthaler Freizeitgesellschaft berichtete Gabriele Wohlhöfler über die Entwicklung des Oberrieder Weihers zu einem erstklassigen Naherholungsgebiet.

