Perfekt servierte Mischung Bigband-Sound

Die Band Steinbach präsentierte sich im ausverkauften Amphitheater in Mindelzell in eindrucksvoller Spiellaune mit Pop-Hits und Party-Songs.

Von Thomas Niedermair

Ein mitreißendes Konzerterlebnis bescherte die bekannte Bigband Steinbach im komplett ausverkauften Amphitheater von Engelbert Schmid. Den 390 Besuchern wurde – unter dem Motto „The Revolution of Big Band“ – eine bunte Mischung aus Pop-Hits, Musical-Liedern und Party-Songs geboten, die dank der perfekten Arrangements und des energiegeladenen Agierens des Ensembles das Publikum fast drei Stunden lang zu begeistern vermochte.

„Freuen wir uns auf eine wunderbare Sommernacht“, meinte Hausherr Engelbert Schmid zur Begrüßung. Für die Erfüllung dieses angesichts mancher dunkler Wolken ein wenig optimistisch anmutenden Wunsches war dann einerseits das den ganzen Abend lang bestens mitspielende Wetter zuständig, andererseits der hochgradig professionelle Auftritt der Musiker um Max Steinbach, den aus Aletshausen stammenden Namensgeber und Kopf der Münchner Bigband. „Musik voller Spaß, Energie und Fröhlichkeit soll Ihnen heute einen schönen, unterhaltsamen Abend bescheren“, versprach der auch als Trompeter aktive Band-Gründer.

Quasi ein Heimspiel im Amphitheater Mindelzell

Für Steinbach und sein Ensemble war das Konzert im Amphitheater gewissermaßen ein Heimspiel in einem nach zahlreichen vorherigen Gastspielen bestens vertrauten Umfeld. Sein erfolgreiches Debüt in Mindelzell als neuer musikalischer Leiter absolvierte hingegen Manuel Wolf, der den erfolgreichen Weg der Bigband allerdings schon zuvor als Alt-Saxofonist, Klarinettist und Arrangeur entscheidend mitgestaltet hat. Schon beim unverwüstlichen Evergreen „Music“ (von John Miles), der das Programm eröffnete, offenbarte sich der große Professionalismus der 14 Steinbach-Musiker und der sie ebenso makellos wie spielfreudig begleitenden zehnköpfigen Streichergruppe um den Violinisten Johannes Krampen. Großen Anteil am Erfolg des Unternehmens hatten auch die drei Sänger Carina Chère, Sandro Luzzu und Sascha Lien, die in raschem Wechsel solistisch, im Duett oder auch mal als Trio zu glänzen wussten.

Mit dem Titellied aus Andrew Lloyd Webbers „Jesus Christ Superstar“ und mit „What a Feeling“, dem Hit von Irene Cara aus „Flashdance“, wurden Abstecher in die Welt des Musicals und des Kinos präsentiert.

Im Duett widmeten sich Carina Chère und Sascha Lien der hochemotionalen Ballade „Shallow“ aus dem Film „A Star is Born“ ebenso leidenschaftlich und stimmgewaltig wie (im Original) Lady Gaga und Bradley Cooper. Musicaldarsteller Sascha Lien brachte mit seiner feinen Tenor-Stimme auch Pop- und Rock-Hits, wie etwa „The Final Countdown“ (von Europe) oder „Jump“ (von Van Halen), effektvoll zur Geltung, während Carina Chère und Sandro Luzzu den „Summer of ‘69“ (von Bryan Adams) besangen.

Im Mittelpunkt des Programms standen vor allem die Achtzigerjahre, die zwar innerhalb der Rock- und Pop-Historie nicht gerade als besonders innovativ oder „revolutionär“ gelten können, zweifellos aber eine Vielzahl eingängiger Hits bescherten. Etliche davon wurden in makelloser Klangqualität offeriert und sorgten für den entsprechenden Nostalgiefaktor. Die Sänger regten das Publikum auf den Steinstufen im quasi-antiken Theaterambiente immer wieder zum Mitklatschen und -singen an. Sascha Lien trat bei „Livin’ on a Prayer“ erfolgreich in die Fußstapfen von Bon Jovi und versicherte – im Duett mit Carina Chère – durchaus glaubwürdig: „I’d Do Anything for Love“ (von Meat Loaf). Und Sandro Luzzu, der bei Mark Forsters Lied „Chöre“ und – in der Nachfolge von Robbie Williams – bei Frank Sinatras „New York, New York“ seine große Wandlungsfähigkeit unter Beweis stellte, sorgte mit den deutschsprachigen Hits des österreichischen Weltstars Falco („Amadeus“, „Der Kommissar“) für wahre Begeisterungsstürme. Als Austro-Ausnahme-Entertainer wirkte Luzzu stimmlich und darstellerisch so täuschend echt, dass man sich fast der Illusion hingeben hätte können, Falco selbst habe vom Pop-Olymp aus „die nächste Ausfahrt Mindelzell“ genommen. Bei „Proud Mary“ (von John Fogerty) aus dem Jahr 1969 waren alle drei Vokalisten im Einsatz, bei „Simply the Best“ wandelte Carina Chère gekonnt auf den gesanglichen Pfaden der Sängerin Tina Turner.

Exemplarisch für die durch perfektes Zusammenspiel überzeugenden Band-Musiker, Bläser und Streicher seien neben dem jederzeit souverän leitenden Manuel Wolf auch Gitarrist Jan Zehrfeld sowie die Saxofonisten Peter Kral und Armin Höfer genannt.

Zum großen Finale gab’s eine Zusammenstellung von Queen-Hits, deren Wucht und Dramatik Musicalsänger Sascha Lien bei „Flash“, „Mama“, „We will rock you“ und „Don’t stop me now“ kraftvoll vermittelte. Auch Carina Chère erhielt viel Beifall für ihre Interpretationen von „Another one bites the Dust“ und „I want to break free“. Nach einem – inklusive Pause – dreistündigen Auftritt beendete die Bigband Steinbach ihre nostalgische Reise in die Rock- und Pop-Geschichte, nicht ohne mit „We are the Champions“, der letzten von drei Zugaben, einen bejubelten Schlusspunkt gesetzt zu haben.

