vor 19 Min.

Polizei löst lautstarke Party in Aichen auf

Jugendlichte halten sich nicht an die aktuellen Regeln. Welche Konsequenzen dies jetzt für sie hat.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Aichen in einer „Bude“ nahe des Feuerwehrhauses eine lautstarke Party mit mehreren Jugendlichen festgestellt. Die Jugendlichen wurden, so die Polizei in ihrem Bericht, „über die Unterlassung solcher Zusammenkünfte aufgeklärt“. Die Party wurde aufgelöst. Aufgrund der Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung ergehen nun mehrere Anzeigen, schreibt die Polizei abschließend. (zg)

