Polizei sprengt Corona-Party in Bauwagen in Aichen

Die Polizei erwischte am Freitag mehrere Personen in Krumbach und Aichen, die gegen die Corona-Regeln verstoßen hatten.

Acht Personen hat die Polizei am Freitag bei einer verbotenen Party in Aichen erwischt. Auch aus Krumbach melden die Beamten Verstöße gegen die Corona-Regeln.

Am Freitagabend hat die Polizei in Krumbach drei Personen erwischt, die gegen die Infektionsschutzregeln verstoßen haben. Wie die Beamten mitteilen, stellten sie gegen 21 Uhr im Bereich des Demeterwegs eine Gruppe von drei Personen fest, die zusammen, Schulter an Schulter, ohne erforderlichen Abstand und ohne Maske, im Kofferraum eines VW Busses saßen. Alle drei erwartet nun eine Anzeige aufgrund Verstoßes gegen die derzeit geltenden Bestimmungen des Infektionsschutzes.

Trotz Corona: Acht Personen feiern in Bauwagen in Aichen

Kurz vor Mitternacht kontrollierte die Polizei zudem im Bereich des Wiesweg in Aichen eine dortige „Bude“. Hierbei konnte durch die Polizeistreife Musik und Stimmen aus dem verwendeten Bauwagen festgestellt werden. Insgesamt konnten in der Bude acht Personen angetroffen werden, der Großteil davon alkoholisiert. Alle trugen keinen Mundschutz und die erforderlichen Abstände wurden nicht eingehalten. Alle erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro. (zg)

