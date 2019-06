13:59 Uhr

Radler fährt in Thannhausen in Auto

Die Polizei wurde zu einem Unfall in Thannhausen gerufen, bei dem ein Radfahrer an einer Hofeinfahrt in ein Auto fuhr.

Zum Glück bleibt der Mann unverletzt. Wie es genau passierte.

Einen Unfall mit einem Radfahrer, am Mittwoch in Thannhausen, meldet die Polizei: Gegen 20 Uhr, so die Mitteilung, fuhr ein Auto rückwärts aus einer Hofeinfahrt über einen Gehweg in Richtung Straße heraus. Ein weiterer Pkw-Fahrer, der auf der Straße fuhr, erkannte dies und blieb mit seinem Wagen stehen. Der dahinter fahrende Radfahrer wechselte deshalb auf den Gehweg. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem aus der Hofeinfahrt herausfahrenden Wagen. Der Radfahrer blieb dabei laut Angaben der Polizei unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 370 Euro. (adö)

Themen Folgen