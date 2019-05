vor 19 Min.

Rassige Pferde, spannende Akrobatik

Der Circus Barnum macht Station in Krumbach und begeistert mit einem vielfältigen Programm das Publikum. Und dann gab es noch eine Todeskugel

Von Elisabeth Schmid

Der Circus Barnum gastiert zurzeit in Krumbach mit einem spektakulären Programm. Tiere, Menschen und Sensationen: Das ist das Motto des Zirkus. Markus Kaiser, der Chef des Zirkus, führte seine Vollblut-Araber vor. Sechs herrlich weiße Tiere, die in der Manege ihr Können zeigten. Giuliano und Miguel Kaiser zeigten akrobatische Bestleistungen. Vor allem Miguel Kaiser beherrschte meisterhaft beim Jonglieren seine Bälle, Ringe und Keulen. In atemberaubendem Tempo jonglierte er mehrere Bälle. Das Publikum war begeistert und Bravo-Rufe ertönten aus den Reihen der Zuschauer.

Drei Kamele aus dem Orient

Giuliano Kaiser führte drei Kamele aus dem Orient vor. Beim Handstand stapelte er Stühle aufeinander. Bei dieser Nummer war Körperspannung, Kraft und Geschicklichkeit gefordert. Romina Kaiser zeigte oben in der Zirkuskuppel mit Grazie und Anmut ihre Nummer an einem Reifen. Die Musik im Zelt passte sich den Vorführungen an, mal schnell und rasant, dann wieder langsam und tragend. Meistens waren es italienische Evergreens, die die Akrobaten begleiteten.

Die Zuschauer klatschten mit und freuten sich, die Stimmung war gut. Das Highlight der Vorstellung war die Todeskugel mit drei todesmutigen Motorradfahrern. Das sorgt für Nervenkitzel.

Die drei „Power Rider“ aus Portugal wussten wie sie das Publikum begeistern und in wahre Angst versetzen konnten. Todesmutig rasten sie in der doch eher kleinen Kugel mit ihren Bikes umher. Die Buben im Zuschauerraum riefen immer wieder „Zugabe, Zugabe“. Diese Art von Akrobatik gab es bis zuletzt nur in Amerika. In Krumbach fand sie ihre Liebhaber, die Nummer kam richtig gut bei den Zuschauern an. Den Circus Barnum gibt es seit 250 Jahren.

Der Zirkus und seine Künstler: All dies hat auch heute noch seinen ganz besonderen Reiz. Auch am heutigen Samstag um 16 Uhr und am Sonntagnachmittag um 15 Uhr heißt es wieder: „Manege frei“, „hereinspaziert.“

