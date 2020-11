vor 56 Min.

Realschule Thannhausen: Ein Neubau für modernen Unterricht

So sieht der geplante Neubau der Realschule in Thannhausen aus. Dieser erstreckt sich fast auf die gesamte Länge zwischen Röschstraße und Mindelpromenade.

Plus Die Realschule Thannhausen wird umfassend saniert, ein großer Teil wird neu gebaut. Im kommenden Jahr müssen die Schüler wohl vorübergehend in Container ausweichen.

Von Markus Landherr

„Ich freue mich, dass wir uns auf den Weg machen“, sagt Frank Decke, Schulleiter der Christoph-von-Schmid-Realschule Thannhausen, und meint damit die anstehenden Neu- und Umbaumaßnahmen. In den kommenden Jahren sollen bestehende Gebäude teilweise abgerissen und neu gebaut werden. Bestehende Gebäudeteile werden umfassend saniert.

In der vergangenen Sitzung des Bauausschusses wurde dem Bauvorhaben grünes Licht erteilt. Auch bei den Stadträten herrschte Freude darüber, dass der Landkreis Günzburg als Schulträger den Standort Thannhausen stärke. Frank Decke bestätigt das. Denn der Neubau eröffne völlig neue Möglichkeiten hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung. Flächenmäßig werde sich die Schule vergrößern, die Anzahl der Klassen bleibe im Wesentlichen gleich. Aktuell werden in 27 Klassen 672 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Nach Abschluss der Baumaßnahmen stünden 26 Klassenzimmer zur Verfügung. Das werde dem Bedarf gerecht, so Decke, da aktuell einige Fachräume als Klassenzimmer genutzt würden.

Ein Teil der Realschule Thannhausen ist nicht sanierungsfähig

Gegründet im Jahr 1950 wurde 1965 das heutige Schulgebäude an der Röschstraße bezogen. Bereits 1976 folgte ein Erweiterungsbau an der Fritz-Kieninger-Straße. 1991 folgte der dritte Bauabschnitt in Richtung des Schulgartens der Anton-Höfer-Grundschule. Der zweite Bauabschnitt aus den 1970er Jahren soll nun abgerissen werden. Der Gebäudeteil links des Haupteingangs sei nicht mehr sanierungsfähig, so Decke. Man habe in den letzten Jahren große Probleme mit Wassereintritten, herabfallenden Deckenteilen und undichten Fenstern gehabt. Auch ein Teil des ersten Bauabschnitts werde weichen, um einem Neubau Platz zu machen, der sich fast über die gesamte Länge zwischen Röschstraße und Mindelpromenade zieht.

Der Gebäudeteil aus den 1970er Jahren (links im Bild) wird komplett abgerissen. Auch ein Teil des Altbaus (rechts) muss für den Neubau weichen. Bild: Markus Landherr

Der Altbau, der nach Fertigstellung des Neubaus umfassend saniert wird, soll in Zukunft nur noch für Verwaltung und Fachräume zur Verfügung stehen, während sich im Neubau dann sämtliche Klassenzimmer befinden. Frank Decke und sein Kollegium haben dafür ein pädagogisches Konzept erarbeitet. Grundsätzlich halte man dabei am Klassenzimmerprinzip fest. Immer vier Klassenräume könnten aber durch eine Art Marktplatz miteinander verbunden werden. Dieses sogenannte „Cluster“ biete maximale Flexibilität im Schulalltag.

Der Marktplatz könne für Präsentationen und Gruppenarbeiten genutzt werden und ermögliche klassenübergreifendes Arbeiten. Gleichzeitig könnten die Räume unterschiedlich geteilt werden und je nach Bedarf entstünden so große oder kleine Arbeitsbereiche. Ausgestattet wird der Neubau außerdem mit einem innovativen Heiz- und Kühlsystem, wie Sascha Philipp vom ausführenden Planungsbüro BH-Architekten aus München erklärt. Eine Wärmepumpe entzieht dem Wasser der nahen Mindel Wärme und temperiert damit über eine Deckenheizung die Räumlichkeiten. Bei hohen Außentemperaturen kann der Prozess umgekehrt werden. Dann fließt kühles Wasser durch die Decke und sorgt für ein angenehmes Raumklima.

Die Schüler werden übergangsweise in Containern unterrichtet

Logistisch sei dieses Großprojekt eine Herausforderung, so Decke. Geplant ist, dass ab November kommenden Jahres ein Teil der Schülerinnen und Schüler in Containern unterrichtet werde, die südlich der Fleischwerke Zimmermann auf einem freien Grundstück aufgestellt würden. Damit würden die Gebäude frei, die abgerissen werden.

Auf einem freien Grundstück südlich der Fleischwerke Zimmermann soll im kommenden Herbst mit Containern ein provisorisches Schulgebäude entstehen. Bild: Markus Landherr

Ein Teil der Schule bleibt während der Neubaumaßnahmen im bestehenden Schulgebäude. Ist der Neubau fertig, zieht die Schule dorthin um und der Altbau wird saniert. Die genaue Planung sei noch nicht klar, so Decke. Es komme darauf an, wie viele Container und wie viel Fläche zur Verfügung stünden. Optimalerweise könnte die komplette Schule auf einmal in die Container umziehen, was die Umbauzeit verkürzen würde. Vielleicht sei eine Trennung auf mehrere Standorte angesichts der Pandemie aber auch nicht die schlechteste Lösung.

