vor 33 Min.

Rucksack am Oberrieder Weiher gestohlen

Breitenthal, Krumbach

Bereits am Mittwoch, 19. September, gegen 17.30 Uhr, wurde am Oberrieder Weiher ein schwarzer Rucksack der Marke „Camel“ entwendet. Ein 53-Jähriger ging dort schwimmen. Als er sich im Wasser befand, wurde sein am Ufer abgelegter Rucksack von einem unbekannten Täter entwendet. Der Gesamtschaden wurde mit rund 300 Euro angegeben. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sollen sich bitte bei der PI Krumbach, Tel. 08282/905111, melden. (zg)