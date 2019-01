vor 45 Min.

Ruhiger Jahreswechsel in Mittelschwaben

Feuerwerk über den Region: In der Silvesternacht kam es in Mittelschwaben offensichtlich zu keinen schlimmeren Zwischenfällen.

Die Polizei meldet bis auf kleinere Brände ohne Verletzte keine schlimmeren Zwischenfälle. Feldkreuz in den "Stauden" demoliert.

In der Region Mittelschwaben ist der Jahreswechsel offenbar insgesamt ruhig verlaufen. Laut Polizeibericht gab es keine schlimmeren Zwischenfälle. Im nördlichen Landkreis kam es zu einigen kleineren Bränden.

In der Angerstraße in Jettingen-Scheppach geriet in der Silvesternacht ein Holzstapel in Brand. Der Brand wurde gegen 4.15 Uhr entdeckt. Die Feuerwehr Jettingen konnte den Brand schnell ablöschen. Vermutlich geriet der Holzstapel, so die Polizei, durch eine fehlgeleitete Silvesterrakete in Brand. Die Schadenshöhe beträgt circa 80 Euro.

Jeweils nach dem Silvesterfeuerwerk kam es in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages zu zwei Mülltonnenbränden in Günzburg und Leipheim. Die kleineren Brände, bei denen laut Polizei niemand verletzt wurde, mussten allerdings durch die Feuerwehren Riedhausen und Leipheim gelöscht werden. Auslöser waren vermutlich noch heiße Feuerwerkreste. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Im Zeitraum vom 23. bis 25. Dezember wurde im Eppishauser Ortsteil Lutzenberg in den Stauden nahe des Kapellweges ein Feldkreuz sowie dessen Christusfigur von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim, Telefon 08261/76850, zu melden. (zg)

