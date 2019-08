vor 12 Min.

Schlägerei auf Langenhaslacher Party

Schlägerei auf einer Party in Langenhaslach: Dies meldet die Polizei in ihrem Bericht (Symbolbild).

Faustschlag ins Gesicht. Wie es der Polizei gelang, den Täter zu ermitteln.

Im Rahmen der „Hasel-Beach-Party“ in Langenhaslach kam es zu einer Schlägerei. Dies meldet die Krumbacher Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Ein 20-jähriger Mann wollte einen Streit zwischen einem Freund und einem anderen, 18-jährigen Mann schlichten. Daraufhin schlug der 18-Jährige dem Mann, mit dem er in Streit geraten war, mit der Faust ins Gesicht und flüchtete dann. Der Täter konnte durch die Streife noch in der gleichen Nacht ermittelt werden. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde am rechten Auge, schreibt die Polizei abschließend. (zg)

