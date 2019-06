vor 36 Min.

Schüler zeigen im Kellertheater „Jesus heute“

Kurs Theater und Film der Q11 hat das Stück einstudiert

Sommerzeit ist Theaterzeit am Ringeisen-Gymnasium Ursberg. Diesmal kommt ein besonders schönes, tiefsinniges aber auch unterhaltsames Stück auf die Bühne des Kellertheaters des Gymnasiums, verspricht Lucia Mehr, Leiterin des Oberstufentheaters, mit ihrem Kurs Theater und Film der Jahrgangsstufe Q11: „Jesus heute“ von Christian Oberthaler.

Alles dreht sich um den Messias, den Heiland, um Jesus Christus, und es geht um die Frage, wie wir heute zum Glauben stehen und die christlichen Lehren in unserer modernen Gesellschaft umsetzen.

Es geht aber auch um das Thema, das zur Zeit in aller Munde ist: Wie gehen wir mit unserer Mutter Erde um? In welchem Zustand befindet sie sich und wie kümmern wir uns um sie?

Alles beginnt mit einer Wette zwischen Gott und dem Teufel – ganz ähnlich wie im „Faust“ – und der Frage, ob es Jesus heute auch noch so ergehen würde wie damals, ob die Menschen ihn erneut verraten würden. Gott lässt sich auf die Wette mit dem Teufel ein und schickt seinen Sohn erneut auf die Erde. Dort begegnet er absoluten Typen der heutigen Gesellschaft: einer Dame aus der High Society, Fußballfans, einem Türsteher und so weiter... Sie wimmeln ihn zuerst ab und werden dann doch zu seinen Anhängern – bis sich der Teufel einmischt, sich als Manager ausgibt, seine Finger ins Spiel und Jesus schlussendlich vors Weltengericht bringt. Dies verurteilt Jesus zum Tod am Kreuz und die Geschichte hat somit ihren biblisch vorbestimmten Lauf genommen...!

„Wirklich? Oder finden wir heute doch noch Gottes Spuren unter uns?“, fragt Lucia Mehr.

Um das herauszufinden, gibt es die Aufführungen im Kellertheater, wo man auch über die eigene Einstellung zum Glauben nachdenken oder einfach nur einen unterhaltsamen Abend erleben kann. Gespielt wird am Freitag, 5. Juli, und Samstag, 6. Juli, jeweils um 19.30 Uhr im Kellertheater des Ringeisen-Gymnasiums Ursberg. Reservierungen sind im Sekretariat unter Telefon 08281/923609 möglich, aber auch für spontane Besucher wird sich sicherlich ein Platz finden. (zg)

