19.10.2019

Schweizer Pianist im Mindelsaal

Heidi Schmid und Ralf Hillinger bei Herbstverkostung

Engelbert Schmid lädt am Samstag, 26. Oktober um 18 Uhr wieder zur jährlichen Herbstverkostung seiner spanischen Don Ángel Weine in den hauseigenen Mindelsaal in Mindelzell. Traditionell ist die Herbstverkostung auch ein kulturelles Event. Zwischen den Erklärungen zu den verkosteten Weinen und des Genusses eines mehrgängigen Menüs werden die Gäste auf allerhöchstem Niveau unterhalten.

Heidi Schmid, Tochter von Engelbert Schmid, in Krumbach bestens bekannt als Stern auf der Geige, wird unterhaltsame Melodien vortragen. Heidi Schmid betreut eine Violinklasse am Konservatorium Zürich und reist nebenbei als Solistin und Kammermusikerin in viele Länder Europas.

Am Steinwayflügel des Mindelsaales tritt eine internationale Kapazität auf, der Schweizer Pianist Joseph-Maurice Weder. Er ist weltweit als Solist vor dem Orchester gefragt, hat zahlreiche große Klavierwettbewerbe gewonnen, – und vorerst als krönenden Abschluss vor Kurzem den 1. Preis beim „Golden Classic Music Awards“ in New York. Unmittelbar nach dem Auftritt bei der Herbstverkostung im Mindelsaal wird er in die USA reisen, um in der Carnegie Hall von New York City sein Solo-Debut als Pianist zu geben.

Zum Genuss von Wein passen auch besonders gut stimmungsvolle Lieder, sogenannte Ohrwürmer. Ralf Hillinger, in Volksmusikkreisen eine bekannte Größe, wird auf seiner Steirischen Harmonika Lieder erklingen lassen, die jeder kennt und die zum Mitsingen einladen. Schon viele Gäste der beliebten „Weinschwätzles“ unter dem Toskanischen Dach und im Schlosskeller von Engelbert Schmid haben sich von seinem faszinierenden Spiel auf der besonders edel klingenden Steirischen Harmonika in eine gemütliche Stimmung wiegen lassen.

Alle neun in diesem Jahr eingereichten Weine wurden beim weltweit größten Wettbewerb, dem AWC (Austrian Wine Competition) 2019 prämiert, 8-mal mit Silber und einmal mit Gold. Diese neu prämierten Weine und die Prämierungen von 2018 bilden den Schwerpunkt der Verkostung. (pm)

Infos unter www.don-angel.net „Aktuelles“. Karten gibt es bei Engelbert Schmid, Telefon 08282-890412 oder per Mail: engelbert-office@schmid-horns.com

