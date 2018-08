vor 55 Min.

Schwierige Suche nach Ärztedienstlösung für Krumbach

Blutzuckertest in einer Praxis. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst in den Kreisen Neu-Ulm und Günzburg ist seit Ende Januar neu geregelt. Von politischer Seite wurde wiederholt kritisiert, dass die Regelung für den südlichen Landkreis Günzburg problematisch sei.

Kein konkretes Ergebnis bei Zusammenkunft in der Krumbacher Klinik. Was für die nächste Zeit geplant ist.

Von Peter Bauer

Es war, wie es der CSU-Landtagsabgeordnete Alfred Sauter umschrieb, ein „hartes Gespräch“. Das war auch nicht anders zu erwartet, denn die Positionen bei der Ausgestaltung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes gelten als durchaus verhärtet. Ärztlicher Bereitschaftsdienst? Er ist für die oft als „nicht lebensbedrohlich“ beschriebenen Notfälle (Kopfweh, Fieber und Ähnliches) zuständig und unter der bundesweit einheitlichen Notrufnummer 116117 erreichbar. Ende Januar wurde der Dienst, den niedergelassene Ärzte wahrnehmen, in der Region neu geregelt. Für die Kreise Günzburg und Neu-Ulm wurden in den Kliniken Weißenhorn und Günzburg Bereitschaftspraxen eingerichtet, die an den Wochenenden oder auch nachts Anlaufpunkte für Patienten sind.

Eine solche Praxis gibt es aber nicht in der Klinik Krumbach, dennoch lassen sich viele Patienten dort in der Notaufnahme behandeln. Sauter sprach von einer „signifikanten Zunahme“. Auch dies sorgte in den vergangenen Monaten für anhaltende Diskussionen. Nun waren der Vorsitzende des Vorstands der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB), Dr. Wolfgang Krombholz, und weitere Vertreter der KVB zu Gast in der Krumbacher Klinik. Im Gespräch mit Spitzenvertretern der Klinik sowie den CSU-Landtagsabgeordneten Alfred Sauter und Finanzstaatssekretär Dr. Hans Reichhart, dem CSU-Bundestagsabgeordneten Dr. Georg Nüßlein, Landrat Hubert Hafner, aber auch Vertretern der niedergelassenen Ärzte loteten die Vertreter der KVB Möglichkeiten für den südlichen Landkreis Günzburg aus. Vertreter der niedergelassenen Ärzte waren zunächst nicht eingeladen (wir berichteten), nun waren sie doch dabei.

Dr. Volker Rehbein, Vorstand der Kreiskliniken Günzburg und Krumbach, erläuterte, wie er im Pressegespräch nach der Runde berichtete, noch einmal seinen Vorschlag, in der Klinik Krumbach eine Bereitschaftspraxis für das Wochenende und den Mittwoch einzurichten. Krombholz, Sauter und Rehbein erklärten, dass es bei der Besprechung in der Klinik zu keinem konkreten Ergebnis gekommen sei. Aber man kam überein, die Entwicklung und die Zahlen weiter zu beobachten und nach einem Vierteljahr wieder zu einer Art Kassensturz zusammenzukommen.

Alle Beteiligten möchten weiter „über eine Lösung nachdenken“, umschrieb dies Alfred Sauter. Dr. Wolfgang Krombholz sagte, dass man die weitere Entwicklung im Raum Krumbach im Blick haben werde. Sauter dankte Krombholz für sein Kommen.

Die Diskussion um den Ärztlichen Bereitschaftsdienst steht auch vor dem Hintergrund einer insgesamt deutlichen Zunahme der Notfallzahlen. Diese Entwicklung sprachen unter anderem der Bundestagsabgeordnete Nüßlein und Finanzstaatssekretär Reichhart an. Immer wieder wird bekanntlich vonseiten der Ärzte kritisiert, dass Patienten wiederholt wegen relativ geringer Beschwerden die Notaufnahme oder auch den Bereitschaftsdienst aufsuchen. Nüßlein hob die Bedeutung der Verzahnung von stationärer und ambulanter Behandlung hervor.

Mit Blick auf die Situation des ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Krumbach und Umgebung sei klar, dass, so Sauter, noch nicht alle Möglichkeiten „ausgeschöpft“ seien. Er sei aber zuversichtlich, dass es neue Ideen geben werde, es lohne sich, weiter nachzudenken.

Klinikvorstand Dr. Volker Rehbein hatte einen Lösungsansatz vorgestellt. Aber auch er sagte, dass er für neue Ansätze offen sei. Wichtig sei eine konstruktive Lösung.

