Stadel in Seifertshofen gerät in Brand: 60 Hasen und elf Hühner sterben

In den frühen Freitagmorgenstunden sind mehrere Feuerwehren im Südwesten des Landkreises im Einsatz. Beim Brand entsteht ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

Ein Stadel ist am frühen Freitagmorgen im Bereich von Seifertshofen in Brand geraten. Im Stadel befanden sich zahlreiche Hasen und Hühner, die das Feuer nicht überlebten.

Gegen 4.50 Uhr wurde den Einsatzkräften über die Integrierte Leitstelle Donau-Iller mit Sitz in Krumbach eine Rauchentwicklung in der Haseltalstraße in Seifertshofen mitgeteilt. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich ein Stadel laut Polizeibericht bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, eine Gefahr für das rund 30 Meter entfernte Wohnanwesen bestand nicht.

Personen wurden nicht verletzt

In dem Stadel befanden sich neben Brennholz 60 Hasen und elf Hühner, die im Feuer verendeten. Das Brandobjekt musste nach der Löschung noch abgekühlt und hierfür teilweise abgerissen werden. Nach einer ersten Einschätzung entstand ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Die Feuerwehren hatten den Stadelbrand im Bereich von Seifertshofen rasch unter Kontrolle. Foto: Foto Weiß





Im Einsatz befanden sich laut Polizei die Feuerwehren Seifertshofen, Deisenhausen, Krumbach und Ebershausen mit mehreren Fahrzeugen und insgesamt 36 Mann. Der Rettungsdienst war mit drei Kräften und einem Notarzt vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Kripo Memmingen hat die Suche nach der Brandursache vor Ort aufgenommen. (AZ)