Seit Generationen arbeiten die Familien Diem und Maurer zusammen

Plus Wie ein Handschlag zur engen Kooperation der Maurers mit der Krumbacher Gastronomenfamilie Diem führte, die nun schon seit 77 Jahren besteht.

Von Hans Bosch

Mit einem Handschlag im Kriegsjahr 1943 besiegelten der Krumbacher Gastwirt und Metzgermeister Karl Diem und der Landwirt und Eierhändler Johann Maurer in Wattenweiler eine Zusammenarbeit, die noch immer gilt - und in der nächsten Generation weiter Bestand haben wird.

Der inzwischen 77 Jahre alte „Liefervertrag“ wird noch immer per Telefon abgewickelt. Die gesprochene Vereinbarung genügt – zwei Tage später kommt die Ware.

Es handelt sich in der Hauptsache um Eier und Frischgeflügel, die im Gasthof zumeist noch am gleichen Tag den Haus- und Hotelgästen serviert werden. Die Eier stammen von „glücklichen Hühnern“ aus Kleinkötz, Passau oder in Farbe Thannhausen. Hähnchen, Enten, Gänse und Puten bezieht Maurer aus einem Selbsterzeugerbetrieb in Ingolstadt. Nach Wunsch und Bedarf sind auch Fasanen und Wachteln Bestandteil der Lieferung, die Küchenchef Johannes Diem zu Spezialitäten „verzaubert“.

Geflügel fürs Gasthaus Diem kommt aus Wattenweiler

Das gesamte Geflügel wird von Wolfgang Maurer fachgerecht zerteilt, gesäubert und kommt portioniert als Brüstchen-Filets oder Hühnerschenkel aus dem Zerlegungsraum in Wattenweiler. Den Familienbetrieb übernahm nach dem frühen Tod von Johann Maurer, er starb mit 42 Jahren, seine Frau Viktoria, die ihn 1980 dem Sohn Wolfgang übergab. Er baute ihn zu einem Großhandel für Eier und Geflügel aus, der Gaststätten, Großveranstaltungen, Lebensmittelgeschäfte und Hotels beliefert.

Benedikt (links) und Johannes Diem sind die Juniorchefs. Bild: Elisabeth Schmid

Ein weiteres Standbein von Wolfgang Maurer sind die Wochenmärkte in Krumbach, Ichenhausen, Dillingen, Nördlingen, Ulm/Eselsberg und zweimal in der Woche auf dem dortigen Münsterplatz. Ergänzt wird das Angebot jeweils mit Nudeln und Backspätzle von heimischen Herstellern.

Sohn Manuel will die Firma Maurer weiterführen

Wichtige Helfer sind ihm dabei seine Frau Christine und Sohn Manuel, der die Firma einmal weiterführen will. Für die nahe Zukunft erwarten Seniorchef Karl Diem und Wolfgang Maurer eine Ausweitung des Liefervertrags.

In der ersten Septemberwoche eröffnen die Familien Diem im benachbarten Gut-Haus (der Name geht auf einen früheren Hausbesitzer zurück) einen erheblich vergrößerten Laden für die Metzgerei mit Imbiss-Raum sowie einer eigenen Selbstbedienungs-Abteilung für ihre selbst gefertigten Feinkostartikel.

