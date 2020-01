vor 20 Min.

Seit er fünf ist, interessiert er sich für Geflügel

Der 20-jährige Tommy-Lee Jekle ist die Nachwuchshoffnung im Geflügelzuchtverein

Von Dieter Jehle

Tommy-Lee Jeckle gehörte zur jüngeren Generation der Züchter bei der Geflügelausstellung in der Neuburger Mehrzweckhalle. Er ist 20 Jahre alt, wohnt in Langenhaslach und ist Mitglied im Neuburger Geflügelzuchtverein. Der Nachwuchszüchter ist sozusagen ein Hoffnungsträger im Neuburger Verein und soll das Erbe der verstorbenen Gründungsmitglieder und Ehrenvorstände Rudolf Schneider und Josef Altstetter weiterführen.

Tommy-Lee betreut 350 Hühner, Tauben und Ziergeflügel

Tommy-Lee betreut und füttert die rund 350 Hühner, Tauben und Ziergeflügel in der Gedächtnisschau. Die Liebe zum Geflügel hat ihm sein Großvater Siegfried Kuen, selbst Ehrenvorstand im Neuburger Verein, vererbt. Unter seinem Namen stellte er vier Sundheimer zur Schau.

„Ich kümmere mich aber auch noch um die Hühner (Orpington und New-Hamsphire) meiner Mutter und meines Großvaters“, so Jekle. Mit fünf Jahren hat er Hühner geschenkt bekommen. „Seither interessiere ich mich dafür“, so Tommy-Lee. Mittlerweile kommen unter seinen Fittichen jährlich rund 200 Küken auf die Welt, die er immer wieder verkauft. In die Hühnerzucht investiert er täglich bis zu einer Stunde Zeit. Zuhause findet er gute Bedingungen vor. Er wohnt mit seinen Eltern auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen. „Ich erhalte die volle Unterstützung“, so Tommy-Lee. „Das Züchten und Halten von Hühner darf nicht unterschätzt werden“, betont Claudia Böck. Sie stellt ebenfalls Hühner (Welsumer) aus. Es gehöre neben Liebe und Leidenschaft zum Federvieh auch jede Menge Arbeit dazu.

Vor allem junge Familien bei der Gedächtnisschau

34 Aussteller, unter anderem aus Burgau und aus Salgen, stellten im Kammelmarkt aus. Bei der Ausstellungseröffnung würdigte Vereinsvorsitzender Franz-Josef Fischer vor allem das Wirken von Rudolf Schneider und Josef Alstetter. „Sie waren Männer der ersten Stunden und wahre Kapazitäten bei der Zucht“. Deren Ehefrauen Anneliese Schneider und Anna Alstetter erhielten Gedächtnisbänder. Fischer dankte vor allem auch den Nachbarvereinen, deren Mitglieder nicht nur ihre Tiere ausstellten, sondern auch beim Aufbau der Käfige unterstützten.

Erstaunt über die Vielfalt des ausgestellten Federviehs zeigte sich Bürgermeister Rainer Schlögl. „Die Schau zeigt uns eindrucksvoll, welche bemerkenswerten Ziele sich bei der Zucht erzielen lassen“, so der Rathauschef. Die Gedächtnisschau wurde von der Bevölkerung gut angenommen. Vor allem viele junge Familien mit Kindern schauten in Neuburg vorbei. Acht Tiere erhielten die Höchstnote „Vorzüglich“ und somit eine Punktezahl von 97. Es waren zwei Nürnberger Schwalben von Franz-Fischer (Naichen), ein Norwichkröpfer von Hans Stegherr und ein Zwerg-Welsumer von Werner Gruber (beide Burtenbach), ein Zwerg-New-Hampshire von Christian Ullmann (Mindelzell) sowie zwei Perückentauben und ein Altholländischer Kapuziner von Werner Reischl (Dirlewang). Weitere 23 Tiere wurde mit der Note „Hervorragend“ bewertet.

